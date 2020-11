Nowe zasady już od wtorku

Od 18 listopada, władze kraju wprowadzają rozluźnienia obowiazujących obecnie obostrzeń. Działalność rozpoczną salony fryzjerskie, wznowione zostaną zajęcia sportowe dla dzieci. Jednak nadal będzie obowiązywać zasada zachowania dystansu - dwóch metrów odległości i ograniczenie liczby osób mogących przebywać razem do 10.

Informacje takie podała minister zdrowia Svandís Svavarsdóttir, podczas dzisiejszego wywiadu z dziennikarzami.

W rozmowie powiedziała, że spodziewać się można trzech głównych zmian w ograniczeniach, które obecnie obowiązują.

Największe zmiany dotyczą zezwolenia na ponowne otwarcie usług osób pracujących w salonach fryzjerskich, salonach kosmetycznych, masażystów itp.

Bez ograniczeń dozwolone będą zajęcia sportowe dla dzieci dzieci. Ponadto wszystkie grupy ponadgimnazjalne, będą mogły być w grupach maksymalnie do 25 osób z zasadą dwóch metrów, która dotychczas była dostępna tylko dla uczniów pierwszego roku. Nowe obostrzenia będą obowiązywać do 2 grudnia.

Baseny pozostaną zamknięte

Obowiązujące nadal ograniczenie liczby osób mogących przebywać razem, oznacza że w salonie kosmetycznym nie będzie mogło jednorazowo przebywać więcej niż dziesięciu klientów.

Svandís powiedziała, że zmiany były w pełni zgodne z propozycjami zawartymi w memorandum epidemiologa Þórólfura Guðnasona, które ten przedstawił jej na początku tego tygodnia.

Obecne ograniczenia dotyczące spotkań i liczby osób mogących przebywać razem są najpoważniejszymi, do jakich rząd uciekł się podczas epidemii. Weszły one w życie o północy 31 października i będą obowiązywać do 17 listopada.

Przedstawione przez minister nowe zasady powodują, że wiele wcześniejszych obostrzeń nadal pozostanie niezmienionych.

Na przykład centra fitness i baseny pozostaną zamknięte, podobnie jak puby i lokale rozrywkowe. Restauracje będą mogły być nadal otwarte tylko do godziny 21:00.