Plany wprowadzenia ostrzejszych środków w stolicy

Epidemiolog Þórólfur Guðnason, zamierza zaproponować minister zdrowia Svandís Svavarsdóttir zaostrzenie środków bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa w rejonie stolicy.

Informacje takie podał Víðir Reynisson, szef policji w Departamencie Ochrony Ludności, w rozmowie z agencją prasową.

Þórólfur jest w trakcie przygotowania propozycji, które zamierza jeszcze dziś przedstawić Minister Zdrowia.

Wczoraj, w kraju koronawirusa zdiagnozowano w sumie u 99 osób i liczba ta jest rekordowo duża w tej fali zakażeń.

Víðir przyznał, że obecna sytuacja nie wygląda dobrze.

„Spotykamy się i omawiamy to co się dzieje z współpracownikami, epidemiolog jeszcze dziś wyśle list do minister zdrowia z propozycjami zaostrzenia obostrzeń w obszarze stołecznym. Jednocześnie przygotowujemy i prześlemy rekomendacje dotyczące różnych działań w obszarze stolicy. Część z tego znajdzie odzwierciedlenie w propozycjach epidemiologa dotyczących zaostrzenia środków w rejonie stolicy” mówi Víðir.

Każdy, kto mieszka w stolicy, będzie zachęcany do pozostawania w domu i nie przemieszczania się do i z obszaru stołecznego, chyba że jest to konieczne.

„Bronimy wrażliwych grup. Konieczne jest maksymalne ograniczenie wizyt w domach opieki i innych miejscach oraz wprowadzenie masek w przypadku grup wrażliwych. Zachęcamy aby każde gospodarstwo domowe ograniczyło liczbę osób, które robią zakupy. Zachęcamy osoby odpowiedzialne za różne wydarzenia w stolicy w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aby ocenili, czy właściwym posunięciem nie będzie ich przełożenie” mówi Víðir.