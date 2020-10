96 dzieci z COVID-19

Obecnie po zdiagnozowaniu COVID-19, w izolacji znajduje się w sumie 96 dzieci w wieku do 17 lat. Świadczą o tym najnowsze dane opublikowane na stronie covid.is.

W sumie w izolacji przebywa obecnie 747 osób, więc 12,9 procent z nich ma siedemnaście lat lub mniej.

W izolacji jest w sumie dziewięcioro dzieci w wieku poniżej jednego roku życia, dziesięć w wieku od jednego do pięciu lat, czterdzieści w wieku od sześciu do dwunastu lat, 37 w wieku od trzynastu do siedemnastu lat.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie, wczoraj aktywnego wirusa zdiagnozowano u 99 osób. Wśród nich 59 było wcześniej poddanych kwarantannie. Obecnie w szpitalu przebywa 15 osób, z czego 4 są na oddziale intensywnej terapii.

Jak wynika z podziału zakażeń pod względem wieku chorych, to można zauważyć, że większość, czyli 217 infekcji występuje w grupie wiekowej od 18 do 29 lat.