Nie można wykluczyć większej liczby trzęsień ziemi

Minionej nocy w okolicy wyspy Grímsey, znajdującej się na północ od wybrzeży Islandii, zarejestrowano trzy silne trzęsienia ziemi. Specjalista ds. ochrony przyrody z islandzkiego urzędu meteorologicznego twierdzi, że nie można wykluczyć większej liczby trzęsień i możliwe jest, że nastąpią także silniejsze wstrząsy na tym obszarze.

Specjaliści radzą wszystkim mieszkającym w obszarach gdzie występują trzęsienia ziemi, aby zapoznali się z tym jak postępować gdy dojdzie do wstrząsów.

Według informacji z Urzędu Meteorologicznego, seria trzęsień rozpoczęła się około dwunastu kilometrów na północny wschód od Grímsey, od wstrząsu o sile 3,7 stopnia. Krótko przed trzecią w nocy, później aktywność wzrosła i zarejestrowano trzęsienie ziemi o sile 4,3 a wkrótce potem o sile 3,4.

Magnea Sigríður Óskarsdóttir, specjalista ds. ochrony przyrody w Urzędzie Meteorologicznym, mówi, że większość wstrząsów wystąpiła ostatniej nocy od godziny 3:30.

„Tuż po wpół do trzeciej w nocy nastąpiły dwa silne trzęsienia ziemi o sile 4.2 i 4.3 stopnia. Były to więc trochę gwałtowne trzęsienia ziemi między godziną 3 a 4. Doszło też do kilku wstrząsów wtórnych na tym obszarze, a aktywność sejsmiczna nadal występuje ” mówi Magnea.

Dodała także, że do urzędu nie wpłynęły żadne zgłoszenia o uszkodzeniach ani wypadkach spowodowanych trzęsieniami ziemi.

„Ludzie poczuli wstrząs. Zarówno mieszkańcy Ólafsfjörður jak i Akureyri" dodała Magnea.

Magnea mówiła również, że nie można wykluczyć możliwości wystąpienia większej liczby trzęsień ziemi o tej samej sile. W związku z tym mieszkańcy tego obszaru powinni zapoznać się z tym jak radzić sobie w przypadku silnych trzęsień ziemi.

„Można się spodziewać tego, że nastąpią większe i silniejsze trzęsienia ziemi. Chodzi więc o uświadomienie ludziom gotowości na to, że trzęsienia ziemi mogą być w każdej chwili.”