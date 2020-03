Þrenna hjá Honda á Red Dot

Japanski bílaframleiðandinn Honda vann nýverið til þrennra Red Dot hönnunarverðlauna. Þar á meðal vann nýi rafbíllinn Honda e Best of the Best flokkinn sem þykir sérlega eftirsóknarvert.



Honda e vann einnig flokkinn „Smart product“ fyrir framúrskarandi hönnun. „Valið kemur ekki á óvart enda hefur Honda e fengið mikla athygli fyrir hönnun sína síðan hann var fyrst kynntur til leiks,“ segir í fréttatilkynningu frá Öskju, umboðsaðila Honda á Íslandi. Heildarútlit þessa netta borgarbíls þykir sérlega fallega hannað. Þá eru ýmiss konar tæknilegir eiginleikar sem spila vel saman með flottri hönnun á Honda e. Má þar nefna háskerpumyndavélar sem leysa hliðarspegla af hólmi. Hurðarhúnarnir falla sléttir að hurðunum og skjótast fram þegar þarf að opna þær. Framljós, myndavélar og radar eru samþætt í einni heild­stæðri hönnun. Þess má geta að fyrstu Honda e bílarnir verða afhentir væntanlegum kaupendum í júlí.



Þetta er fyrsti rafbíll Honda og er tæknilega mjög fullkominn. Drægi Honda E er 220 km samkvæmt WLTP staðlinum enda bíllinn hugsaður sem borgarbíll. Í ódýrari útfærslu verður hann búinn þremur skjám í mælaborði, 8,8 tommu skjá fyrir framan ökumann en tvo 12,3 tommu vinstra megin í mælaborðinu. Auk þess eru svo tveir minni sem sýna aftur með hliðum bílsins enda engir hliðarspeglar á Honda e eins og áður segir. Í dýrari útfærslunni kemur hann svo með 360° myndavél, stafrænum baksýnisspegli, sjálfvirkri stæðalögn, 376 watta hljóðkerfi með bassakeilu og 154 hestöfl í stað 136.



Þriðju verðlaun Honda á Red Dot féllu í hlut CBR1000RR-R Fireblade SP mótorhjólsins fyrir framúrskarandi hönnun. Honda stendur sem fyrr í fremstu röð í framleiðslu og hönnun mótorhjóla. Red Dot verðlaunin eru ein þau virtustu í hönnunarheiminum. Dómnefndina skipa 40 alþjóðlegir sérfræðingar í hönnun.