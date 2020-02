Rúmlega 400 milljónir barna búa á átakasvæðum

Átta ára drengur í Idlib, Sýrlandi sem slasaðist á fæti og maga í sprengjuárás á húsið hans. Fjölskylda hans lagðist á flótta eftir árásina og býr núna í flóttamannabúðum í Idlib. Ljósmynd: Save the Children

Stríðs- og átakasvæði verða sífellt hættulegri fyrir börn, segir í árlegri skýrslu sem Barnaheill - Save the Children sendi frá sér á dögunum. Samkvæmt skýrslunni hefur ofbeldi gegn börnum á átakasvæðum aldrei verið meira frá því skráningar hófust. Um 415 milljónir barna búa á átakasvæðum, þar af 149 milljónir þar sem mikil átök eiga sér stað. Líkurnar á því að börn sem búa á átakasvæðum verði drepin, limlest eða kynferðislega misnotuð, hefur aldrei verið meiri, að mati samtakanna.



Skýrslan – War on Children 2020: Gender Matters – var birt í tengslum við öryggisráðstefnu sem haldin er í Munchen um næstu helgi, dagana 14. til 19. febrúar, þar sem leiðtogar heims koma saman til að ræða alþjóðleg öryggismál. Skýrslan inniheldur meðal annars kerfisbundna greiningu á því hvernig alvarlegt ofbeldi á börnum á átakasvæðum hefur ólík áhrif á stúlkur og drengi.



Stúlkur verða fyrir töluvert meira kynferðisofbeldi á átakasvæðum en drengir, en níu af hverjum tíu börnum sem beitt eru kynferðisofbeldi eru stúlkur, en aðeins 1,5% drengir. Í 11% tilvika var kyn ekki skráð. Sómalía og Lýðstjórnarlýðveldið Kongó eru hættulegustu svæðin fyrir stúlkur. „Fjöldi barna sem eru drepin eða særð á átakasvæðum hækkar með hverju árinu. Drengir eru mun líklegri til þess að verða drepnir eða limlestir en af öllum staðfestum tilvikum um dráp og limlestingar voru drengir í 44% tilfella, stúlkur í 17% tilfella en í 39% tilfella var kyn ekki skráð,“ segir í frétt Barnaheilla.



Samtökin telja að eina leiðin til að stöðva stríð gegn börnum sé að ríkisstjórnir og aðrir aðilar hrindi í framkvæmd aðgerðaáætlunum til að takast á við þjáningar barna. Einnig telja samtökin nauðsynlegt að framlög verði aukin en Inger Ashing framkvæmdastjóri alþjóðasamtaka Save the Children segir nauðsynlegt að auka fjárframlög til þess að binda enda á þjáningar barna.



,,Það er ótrúlegt að heimurinn standi hjá meðan börnum er ógnað. Síðan 2005 hafa að minnsta kosti 95,000 börn verið drepin, tugþúsundum barna rænt og milljónum barna verið neitað um aðgengi að menntun eða heilbrigðisþjónustu. Greining okkar sýnir að drengir og stúlkur á átakasvæðum þjást með ólíkum hætti og til að mæta sérstökum þörfum þeirra er nauðsynlegt að auka fjárframlög til þess að veita þeim hjálp og endurreisa framtíð þeirra,“ segir Inger Ashing.



