Mazda fagnar 100 ára afmæli um þessar mundir og Brimborg, umboðsaðili mazda á Íslandi ætlar að taka þátt með stórsýningu. Gleðin hefst laugardaginn 8. febrúar með stórsýningu í Reykjavík og á Akureyri.



Hönnunarstefna Mazda, Kodo: Soul of motion

Mazda er í sérflokki japanskra bílasmiða hvað varðar hönnun og þar leikur hönnunarstefna Mazda, Kodo: Soul of Motion lykilhlutverk. Velgengni Mazda hefur verið mikil og heil öld í bílaframleiðslu að segir meira en mörg orð. Ástríðufull nálgun Mazda á bílahönnun hefur fært Mazda yfir 350 verðlaun fyrir hönnun og nýsköpun, allt frá hinum eftirsóttu Red Dot Design verðlaunum til What Car? bíl ársins.



„Fyrir utan einstaka hönnun ytra útlits og innra rýmis eru verkfræðingar Mazda þekktir fyrir einstaka natni sína við þróun afburða aksturseiginleika og áreiðanleika,“ segir í fréttatilkynningu frá Brimborg vegna sýningarinnar.

Nýjasta vörulína Mazda. Vísir/Brimborg

Lúxusupplifun í Mazda

Með nýrri hönnun Mazda og natni við smáatriði er japanski bílaframleiðandinn að stimpla sig inn á lúxusbílamarkaðinn. Innra rýmið er hannað með gæðaefnum með einstakri áferð sem gælir við skynfærin. Mazda býður upp á einstaklega hljóðlátt innra rými þar sem veghljóð hefur verið lágmarkað. Ríkulegur staðalbúnaður og framúrskarandi öryggistækni verður til þess að ökumaður upplifir einstaka tilfinningu.



Myndband frá Engineering Explained um Skyactive-X.

Skyactiv vélatrækni

Mazda hefur náð einstökum árangri í vélarhönnun og nýjasta kynslóð vélbúnaðar frá Mazda byggir á hinni byltingarkenndu Skyactiv-X tækni. Skyactiv-X tæknin gerir það að verkum að hægt er að auka afl umtalsvert en um leið draga úr eyðslu og mengun.



Mazda SKYACTIV-X vélin er sú fyrsta sinnar tegundar í fjöldaframleiddum bíl. Hún styðst við brunaferli – þjöppukveikingu (compression ignition) sem bílaiðnaðurinn er búinn að reyna að ná tökum á undanfarna tvo áratugi en Mazda hefur nú leyst gátuna. SKYACTIV-X er að auki búinn mild hybrid tækni sem dregur enn frekar úr eyðslu og mengun.



SKYACTIV-X skilar 180 hestöflum en eyðir aðeins 5,6 lítrum per 100 km. og losar aðeins 131 gr. af CO2 per km.



Upplýsingar um afmælistilboð á Mazda má nálgast á heimasíðu Brimborgar, brimborg.is.