Jedenaście mandatów za naruszenie kwarantanny

Jedenaście osób zostało w tym roku ukaranych grzywną, za naruszenie przepisów związanych z przestrzeganiem kwarantanny. Policja otrzymała łącznie 31 zgłoszeń, które zostały dokładnie sprawdzone. Pod koniec maja, za naruszenie ustawy o zapobieganiu epidemii i za złamanie przepisów związanych z kwarantanną, grzywną ukarano trzy osoby.

Zgodnie z instrukcjami prokuratora, które w marcu zostały przesłane do komisarzy policji w całym kraju, każdy, kto naruszy zasady dotyczące kwarantanny, może spodziewać się grzywny w wysokości do 250 000 ISK. Naruszenie przepisów dotyczących izolacji może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości do 500 000 ISK.

Grzywna w wysokości 500 000 ISK, może także zostać nałożona w przypadku, gdy naruszone zostaną przepisy dotyczące przestrzegania ograniczeń związanych z limitem osób przebywających w jednym miejscu. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi nakazami, w jednym miejscu może przebywać nie więcej niż 100 osób.

W instrukcjach prokuratora generalnego podkreślono, że każda sprawa jest oceniana przez policję indywidualnie a wysokość kary jest określana na podstawie wagi naruszenia.