Większość przechodzi COVID-19 bezobjawowo

Tylko jedna z dziewięciu osób, u których wczoraj zdiagnozowano koronawirusa na Islandii, została poddana kwarantannie.

Epidemiolog twierdzi, że bardzo prawdopodobne jest to, że Islandia znajdzie się na "czerwonej liście" z innymi krajami. Dziś wieczorem lub jutro, do Ministra Zdrowia trafią propozycje dotyczące testów przeprowadzanych na granicy. Laboratorium oddziału mikrobiologii i wirusologii znajduje się w ostatnich dniach pod ogromną presją z powodu badania i pobierania próbek.

Wczoraj koronawirusa zdiagnozowano u dziewięciu osób. Jedno z aktywnych zakażeń zostało odnotowane we wschodniej Islandii. Na chwilę obecną, aktywne zakażenia są we wszystkich częściach kraju. W sumie, z powodu wirusa w izolacji znajduje się obecnie 91 osób, a większość z nich ma od 18 do 29 lat.

Tylko jedna ze zdiagnozowanych wczoraj osób była wcześniej poddana kwarantannie i według epidemiologa może to wskazywać, że rozprzestrzenianie się wirusa jest większe niż wcześniej sądzono. Dodał on, że porozumienie społeczeństwa w sprawie kontroli zakażeń i zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa, jest teraz niezwykle ważne. Obecnie infekcje nasilają się w podobny sposób jak we wczesnej fazie epidemii, która miała miejsce wiosną.

„W wielu przypadkach zakażenia przebiegają według podobnej krzywej jak poprzednio, ale nie mamy tylu ciężko chorych jak wtedy. Nie wiadomo, czy nastąpiła jakaś zmiana, czy też wynika to z tego, że diagnozuje się młodszych ludzi” mówił epidemiolog Þórólfur Guðnason.

Częstość występowania zakażeń COVID-19 stale rośnie i wynosi obecnie 21. Odnosi się to do liczby zakażeń jakie zdiagnozowano w kraju w ciągu ostatnich 14 dni, na 100 000 mieszkańców.

Istnieje zatem ryzyko, że turyści z Islandii będą musieli w najbliższej przyszłości przestrzegać bardziej rygorystycznych przepisów podczas podróży zagranicznych. Na przykład w Norwegii zakłada się, że pasażerowie z krajów, w których częstość występowania infekcji domowych przekracza dwadzieścia, po przylocie będą musieli zostać poddani kwarantannie.

„Może się zdarzyć, że w niektórych krajach trafimy na czerwoną listę. Jest to bardzo prawdopodobne” powiedział Þórólfur podczas dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej sytuacji z COVID-19.

Zalecenia dotyczące badań przesiewowych

Według informacji z oddziału mikrobiologicznego i wirusologii szpitala Landspítali, laboratorium jest obciążone do granic możliwości. Wczoraj laboratorium otrzymało 2400 próbek pobranych na granicy i 460 testów pobranych lokalnie, co odpowiada 2860 próbkom. Wydajność laboratorium została jednak oparta na około dwóch tysiącach próbek dziennie. W związku z tym wystąpiło pewne opóźnienie w uzyskaniu wyników.

„Pracujemy teraz z pełną mocą, a epidemia zmienia się za granicą. Dlatego musimy bardzo uważać, na to czy nie powinniśmy zmienić naszych wytycznych dotyczących badań przesiewowych, aby osiągnąć maksymalną wydajność” mówił Þórólfur.