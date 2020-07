Heitustu kossasenurnar á Netflix

Kossar, kossar og meiri kossar. Hvað er betra en góð kossasena í bíómynd?

Auðvitað jafnast ekkert á við alvöru koss en fyrir þá sem verða jafnvel heima um verslunarmannahelgina og alveg kossalausir, þá er hægt að ylja sér við þetta myndband hér fyrir neðan.

Netflix tók saman 10 bestu kossasenurnar úr kvikmyndum sem hægt er að nálgast á streymisveitunni núna.

Kossasenurnar eru í eftirfarandi myndum:

1. I Can´t Belive That Just Happend



2. And Then The World Stood Still



3. No, Really, I'm Not Into You



4. It's Us Against The World



5. Star-Crossed Lovers



6. This Is Totally Going To End Poorly



7. It Was Always You



8. Kissing Cousins... Literally



9. So Bad, But So Good



10. World Is Ending