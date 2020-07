22 zarażonych COVID-19

Obecnie w kraju potwierdzono 22 aktywne infekcje. Jak informuje mbl.is, między zakażeniami, które wykryto istnieje związek. Wczoraj zdiagnozowano sześć nowych zakażeń w jednej grupie ludzi i okazuje się, że wszyscy mieli związek z osobą, która 15 lipca wróciła z Anglii.

Policja w zachodniej Islandii powiedziała dziś w rozmowie z lokalnymi mediami Skessuhorn, że sześć infekcji miało miejsce w Akranes, a mieszkańcy Skagafjörður są zachęcani do zachowania szczególnej ostrożności i dbania o higienę oraz dalszego korzystania ze środków dezynfekujących.

Kamilla Sigríður Jósefsdóttir, zastępca epidemiologa, mówi w rozmowie z Vísir, że osoba, która mogła spowodować zakażenie się grupy ludzi z Akranes, mieszka w okolicy stolicy.

„Zostanie to potwierdzone przez sekwencjonowanie, ale jest to prawdopodobnie część infekcji grupowej, która została ujawniona wczoraj. To jest osoba, która jest połączona z tą grupą. To osoba, która mieszka w stolicy, ale jest połączona z tymi osobami przez miejsce pracy” powiedziała Kamilla.

Jak informuje agencja prasowa, osoba, która przybyła do kraju 15 lipca nie została poddana dodatkowemu badaniu z powodu błędu.