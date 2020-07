Siedemnaście samolotów w ciągu jednego dnia

Tylko dzisiaj na lotnisku w Keflaviku oczekuje się siedemnastu samolotów pasażerskich, które przylecą z turystami z zagranicy. Jak informuje Isavia, Wczoraj w Islandii miało wylądować 19 samolotów, ale przyleciało 17. Ostatni wylądował na krótko przed północą.

Dziesięć z siedemnastu samolotów, które dziś wylądują w Keflavíku, pochodzi z krajów objętych nowymi przepisami głównego epidemiologa. Na dzień dzisiejszy turyści z Danii, Norwegii, Finlandii i Niemiec zostaną dodani do listy krajów zwolnionych z testów na Covid-19 i kwarantanny. Wcześniej na tej liście znajdowały się tylko Wyspy Owcze i Grenlandia.

Vísir/Villi

Islandczycy powracający do domu z tych krajów będą również zwolnieni z obowiązkowych testów i kwarantanny, ale zachęca się ich do zachowania ostrożności przez okres do czternastu dni po powrocie do domu oraz utrzymania indywidualnej kontroli i unikania w tym czasie kontaktu z osobami wrażliwymi.

Warunkiem zwolnienia z kwarantanny jest to, że podróżny nie odwiedził obszaru sklasyfikowanego jako obszar ryzyka w okresie ostatnich czternastu dni przed przybyciem na Islandię.

Oczekuje się, że po wprowadzonych zmianach Islandię zacznie odwiedzać jeszcze więcej turystów.

Dziś rano do Seyðisfjörður przypłynął prom Norræna i zgodnie z wcześniejszymi informacjami, po testach przeprowadzonych we wtorek w Danii, u jednego z pasażerów zdiagnozowano wirusa. Na chwilę obecną nie jest wiadomo, czy jest to aktywna infekcja. Testy przeciwciał zostaną przeprowadzone już na Islandii.