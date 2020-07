Podróżni z Niemiec, Norwegii, Danii i Finlandii zwolnieni z testów

Od czwartku podróżni z Niemiec, Norwegii, Danii i Finlandii zostaną dodani do krótkiej listy krajów, których mieszkańcy, po wjeździe na Islandię są zwolnieni zarówno z kwarantanny, jak i testów na COVID-19.

Zmiana dotyczy mieszkańców tych krajów, którzy zdecydują się odwiedzić Islandie od dnia 16 lipca lub później. Podróżni Ci dołączyli do grupy turystów z Wysp Owczych i Grenlandii, którzy są zwolnieni zarówno z kwarantanny, jak i testów.

Główny epidemiolog Islandii Þórólfur Guðnason, oświadczył podczas wczorajszej konferencji, że postanowił „przyspieszyć” zmiany, zwalniając podróżnych z niektórych krajów z kontroli bezpieczeństwa na granicy.

Wcześniej ogłosił, że taka decyzja nie zostanie podjęta do sierpnia. Zwolnienie dotyczy mieszkańców Niemiec, Norwegii, Danii i Finlandii, a także podróżnych, którzy przebywali w tych krajach przez 14 dni przed podróżą do Islandii.

Vísir/Einar

Nowe rozporządzenie dotyczy także Islandczyków mieszkających w tych krajach. Obywatele Islandii i rezydenci przybywający z innych krajów, są zobowiązani po przyjeździe do kraju, do poddania się 14-dniowej kwarantannie lub dwóm testom i 4-5-dniowej kwarantannie.

Liczba podróżnych wjeżdżających na Islandię z zagranicy stale rośnie, odkąd kraj rozpoczął przeprowadzanie testów na COVID-19 na swoich granicach. W ostatnich dniach liczba turystów przyjeżdżających do kraju zwiększyła się znacznie, co doprowadziło do pobierania około 2000 próbek dziennie. To prawdopodobnie wpłynęło na decyzję głównego epidemiologa o dodaniu kolejnych krajów do bezpiecznej listy w Islandii.

Þórólfur stwierdził, że Islandia nadal nie jest gotowa na przyjęcie zagranicznych certyfikatów z testów na COVID-19, w miejsce testów przeprowadzanych w kraju, ale nie wyklucza, że może się to wydarzyć w przyszłości.