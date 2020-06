Islandia ma nowego prezydenta

We wczorajszych wyborach, na stanowisko prezydenta Islandii ponownie wybrany został Guðni Th. Jóhannesson. Guðni uzyskał 92,2 procent głosów (150 913), natomiast jego przeciwnik Guðmundur Franklín Jónsson, otrzymał 7,8 procent (12 797).

W momencie pisania tego artykułu, wszystkie głosy w wyborach prezydenckich zostały policzone i ogłoszono oficjalne wyniki.

W całym kraju oddano łącznie 168 821 głosów, co odpowiada 66,9 procentom uprawnionych do głosowania. Pustych i nieważnych kart do głosowania było 5111 czyli około 3 procent.

Guðni Th. Jóhannesson objął urząd prezydenta w roku 2016 i podczas rozmowy z dziennikarzami powiedział, że jest pełen „wdzięczności i pokory oraz oczekuje na to co się wydarzy.” Po ogłoszeniu pierwszych wyników, Guðni mówił, że wynik jest zachętą do kontynuowania tego co robił.

Minionej nocy, Guðmundur Franklín podczas rozmowy z dziennikarzami nie krył zadowolenia z wyników głosowania. Przyznał, że uzyskanie takiej liczby głosów, jest dla niego zwycięstwem.

„Noc jest młoda i wszystko może jeszcze się zmienić. Naturalnie mam nadzieję, że będzie to dwucyfrowa liczba z jasnym przesłaniem: Każdy głos jest przeciwny korupcji” komentował Guðmundur.