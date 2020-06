Już w lipcu wznowione zostaną bezpośrednie, regularne loty do Hiszpanii. Biura podróży Úrval útsýn i Vita mają w swojej ofercie wycieczki z Islandii do Alicante i na Teneryfę. Na chwilę obecną, wyprzedana jest już pierwsza podróż z biurem Vita do Alicante.

21 czerwca, Hiszpania otworzyła swoje granice dla turystów z Europy, którzy po przybyciu do kraju nie muszą podlegać kwarantannie. W związku z tymi zmianami firmy turystyczne zaczęły ponownie otwierać się na zagraniczne podróże, po tym jak wszystko zostało wstrzymane z powodu koronawirusa. Ten sam trend zaobserwowano także w innych krajach europejskich.

Islandczycy bardzo często podróżują do Hiszpanii i to nie tylko latem, ale przez cały rok. Jednak z powodu epidemii w ostatnich miesiącach wyjazdy były niemożliwe.

Þráinn Vigfússon z biura turystycznego VITA Vísir

Pierwsze wycieczki wyprzedane

Islandzkie biura podróży Úrval útsýn i Vita reklamują wycieczki do Hiszpanii z bezpośrednimi lotami do Alicante i na ukochaną przez Islandczyków, Teneryfę. Pierwszy wyjazd na Teneryfę, jest zaplanowany przez dwa biura podróży w dniu 11 lipca, a dwa dni później 13 lipca przewidziano lot do Alicante. Na początku samoloty będą latać w każde miejsce docelowe raz w tygodniu, a wycieczki w te miejsca będą dostępne zarówno w Úrval útsýn jak i w biurze Vita.

W ogłoszeniu z firmy Úrval útsýn napisano, że „reakcja klientów na ofertę biura była bardzo dobra. Firma pracowała bardzo intensywnie aby zaoferować klientom wymarzone wycieczki latem i jesienią”.

Dyrektor generalny biura Vita, Þráinn Vigfússon, powiedział w rozmowie z Vísir, że pierwsza wycieczka do Alicante jest już wyprzedana. Wiele osób, których wyjazdy zostały odwołane podczas epidemii, zdecydowało się jechać od razu kiedy tylko będzie to możliwe.

„Daliśmy klientom możliwość zmiany rezerwacji na inny termin jeżeli nie będą mogli lecieć, zaoferowaliśmy im także zwrot pieniędzy, ale wielu czekało na nowe terminy wyjazdów” mówił Þráinn. Dodając, że jesienią, najprawdopodobniej w październiku, firma planuje dodać nowe loty, na przykład na Gran Canarię.

Natomiast inna islandzka firma turystyczna Heimsferðir informuje o tym, że wszystkie podróże zagraniczne są wstrzymane do końca września.

Jón Karl Ólafsson prezes Heimsferðir, powiedział w rozmowie z Túristi, że popyt na loty do Hiszpanii nie jest obecnie wystarczająco duży aby firma rozpoczęła swoją działalność, a z powodu epidemii panuje duża niepewność. Jednak, jeśli w najbliższych dniach i tygodniach wzrośnie popyt na takie podróże, to możliwe jest dodanie wycieczek z krótkim wyprzedzeniem, dodał Jón Karl.