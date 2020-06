Mánudagsstreymi GameTíví er á sínum stað í kvöld og verður liðið fullskipað að þessu sinni. Óli verður vel varinn enda gæti fengið þyrluna hans Kristjáns í höfuðið. Tryggvi downar og verður downaður og Dói verður á barmi taugaáfalls að reyna að hafa stjórn á hlutunum.

Þá ætla strákarnir að gefa heppnum áhorfendum eintak af Last of Us 2.

Fylgjast má með strákunum spila hér að neðan og á Twitch. Streymið byrjar um klukkan átta.