Premier Katrín Jakobsdóttir zwołała dziś konferencję prasową, która odbyła się o godz. 14.00. W czasie konferencji, przedstawione zostały planowane zmiany w obowiązujących obecnie zasadach dotyczących przyjazdu turystów do kraju.

W spotkaniu brali udział: lekarz krajowy Alma D. Möller, epidemiolog Þórólfur Guðnason i szef policji z wydziału ds. ochrony cywilnej Víðir Reynisson.

Od 15 czerwca obowiązywać będą nowe zasady dotyczące przyjazdu turystów do Islandii. Zgodnie z nimi każdy, kto przyleci na Islandię, będzie musiał udać się na kontrolę i badanie na lotnisku w Keflaviku lub jeśli zdecyduje się pominąć badanie, na dwutygodniową kwarantannę.

Przez pierwsze dwa tygodnie, próbki do testów będą pobierane bezpłatnie, ale po tym okresie, od 1 lipca każdy będzie musiał zapłacić za badania, a test będzie kosztować 15 tysięcy koron.

Z badań zwolnione będą dzieci urodzone w 2005 roku lub później.

Turyści przybywający na Islandię będą musieli wypełnić odpowiednie formularze, w których znajdą się podstawowe informacje dotyczące ich stanu zdrowia, planów wyjazdowych i miejsca pobytu.

Testy będą przeprowadzane na międzynarodowym lotnisku w Keflavíku, a także w innych miejscach gdzie przybywają turyści. Po pobraniu próbek, przyjezdni będą mogli udać się do miejsca zakwaterowania, gdzie będą musieli przebywać w oczekiwaniu na wyniki.

Czekając na wyniki, będą musieli przestrzegać pewnych wytycznych. W większości przypadków wyniki będą dostępne tego samego dnia, ale w sytuacji kiedy pasażerowie przybędą do kraju wieczorem, będą one dostępne następnego dnia.

Þórólfur Guðnason, epidemiolog Mynd/Lögreglan

Dwa tysiące testów dziennie

Epidemiolog Þórólfur Guðnason, powiedział podczas dzisiejszej konferencji, że do czasu otrzymania wyników pasażerowie będą musieli zachować szczególną ostrożność. Natomiast Ci, którzy trafią na kwarantannę będą regularnie monitorowani, dodał Víðir Reynisson.

Na początek, na lotnisku zainstalowanych zostanie dziesięć kabin do przeprowadzania testów, w których, w czasie jednej godziny będzie można przetestować do 200 pasażerów. Jeśli w wynik testu będzie pozytywny i pacjent będzie zarażony, rozpocznie się standardowa procedura, w ramach której dana osoba jest powiadamiana, wzywana na badania krwi i podjęta zostanie decyzja dotycząca dalszych działań.

Szacuje się, że dziennie będzie można przeanalizować maksymalnie dwa tysiące próbek. Páll Þórhallsson z biura Kancelarii Premiera, powiedział, że jest to dobry wskaźnik do tego ilu pasażerów może przylecieć. Liczba możliwych do wykonania testów, ograniczy liczbę pasażerów, którzy mogą przyjechać do kraju i do niej będzie trzeba się dostosować, dodał.