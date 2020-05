Wypadek na górze Úlfarsfell

Zespoły ratunkowe Landsbjörg i karetki pogotowia ratunkowego z Reykjaviku, zostały wezwane wieczorem w okolice Úlfarsfell. Według informacji podanej przez straż pożarną, z jednego z klifów spadł mężczyzna, który wybierał jaja z ptasich gniazd. W wyniku upadku mężczyzna zranił się w nogę.

Po sprowadzeniu go na dół natychmiast przetransportowano go do szpitala.

Mężczyzna spadł z klifu, który jest widoczny z siedziby straży pożarnej w Mosfellsbær i strażacy mieli z nim kontakt, mówił Kristján Sigurðsson, zastępca dyrektora straży.

Jak tylko ratownicy otrzymali wezwanie, ruszyli w góry na pomoc rannemu mężczyźnie.

„Wyruszyliśmy z naszej stacji i dołączył do nas zespół strażaków z Tunguháls. Udało nam się szybko dotrzeć do rannego mężczyzny” komentował Kristján.

Kristján Sigurðsson zastępca dyrektora Straży Pożarnej z okręgu stołecznego Vísir/Jóhann

W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że mężczyzna spadł z półki skalnej i stoczył się około 10 do 20 metrów w dół zbocza, ale nie odniósł poważnych obrażeń.