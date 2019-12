Aðventumolar Árna í Árdal: Karamella

Á hverjum degi fram að jólum birtum við uppskrift frá Aðventumolum Árna í Árdal sem sýndir eru á Stöð 2 í desember. Árni Ólafur úr Hinu blómlega búi mun koma öllum í rétta hátíðarskapið og reiða fram einn rétt á dag fram að jólum. Með einskærri lífsgleði og eldmóð hefur Árni sérstakan hæfileika til að hrífa fólk með sér.



Hér nær hann svo sannarlega að veita áhorfendum innblástur og töfrar fram bragðgóða og spennandi rétti alla aðventuna. Karamella er uppskrift dagsins. Aðventumolann má sjá hér í spilaranum að neðan en uppskrift og leiðbeiningar er að finna neðar í fréttinni. Aðventumolar Árna í Árdal eru á dagskrá Stöðvar 2 klukkan 19.10 alla daga fram að jólum nema á föstudögum eru þeir sýndir beint á eftir Allir geta dansað.

Klippa: Karamella - Aðventumolar Árna í Árdal

Það er einn réttur sem marga kvíðir að gera um jólin og allir eru með skoðun á því hvernig best er að laga, en það eru brúnaðar kartöflur. Sjálfur hef ég let í því korter í mat á aðfangadag að karamellan kristallast og hleypur í kekki, eitthvað sem enginn vill lenda í. Það sem ég geri núna, hins vegar, er að laga karamelluna nokkrum dögum áður og þónokkru magni því ég get nýtt hana á ýmsa vegu yfir hátíðirnar. Ekki sleppa vínsteininum (e. cream of tartar) í karamellugrunninum því hann kemur í veg fyrir karamellan kristallist.

Innihald

Karamellugrunnur

400 grömm sykur

200 millilítrar vatn

¼ teskeið vínsteinn

Karamellusósa

1 karamellugrunnur

250 millilítrar rjómi

½ teskeið salt

1 teskeið vanillufræ eða dropar

50 millilítrar bourbon (má sleppa)

Brúnaðar kartöflur

100 grömm karamellugrunnur

30 grömm smjör

1 kíló kaldar skrældar forsoðnar kartöflur

Piparkökukaramellupopp

3 lítrar popp (um 100 gröm af poppmaís)

300 grömm karamellugrunnur

100 grömm smjör

1 teskeið malaður kanill

1 teskeið malað engifer

¼ teskeið malaðir negulnaglar

½ teskeið salt

½ teskeið matarsódi

Tvær lúkur af góðum piparkökum

Leiðbeiningar