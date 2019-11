Ætla efnisveitur Disney og Apple að láta Íslendinga bíða eftir sér?

Tvær nýjar efnisveitur, Apple TV+ og Disney+, hafa litið dagsins ljós í þessum mánuði. Apple TV+ er nú þegar aðgengileg í meira en hundrað löndum, á meðan Disney-stöðin er eins og sakir standa aðeins í boði fyrir íbúa Bandaríkjanna, Kanada og Hollands. Nokkur Evrópulönd munu bætast í hópinn hjá Disney 31. mars á næsta ári og fleiri lönd fylgja í kjölfarið.



Enn hefur ekki verið tilkynnt hvort, eða hvenær, Íslendingar fá aðgang að veitunum. Miðað við hve langan tíma það tók Netflix og Amazon Prime að ná Íslandsströndum gæti enn um sinn orðið einhver bið á komu nýju veitanna. Þó er líklegt að Apple TV+ opni fyrir íslenskum áhorfendum fyrr en síðar en koma Disney strandar sennilega eins og sakir standa á réttindamálum yfir kvikmyndir.











Ekki hafa allar efnisveitur enn ratað til íslenskra neytenda.

Kaup Disney á Fox, Lucasfilm og Marvel hafa gert það að verkum að Mikki mús og co. eiga nú enn stærra safn vinsælla kvikmynda og sjónvarpsþátta en áður og nýta sér það til að afla sér áskrifenda. Áhorfendur fá einnig aðgang að nýjum sjónvarpsþáttum, þó lítið sé um nýtt leikið efni.



Mest áhersla er lögð á nýjar fjölskyldukvikmyndir, sem og heimildaþáttaraðir og raunveruleikasjónvarp á borð við Encore!, Imagineering Story, Marvel´s Hero Project og The World According to Jeff Goldblum. Flaggskip dagskrár Disney+ er þó fyrsta leikna Star Wars sjónvarpsþáttaröðin, The Mandolorian. Viðbrögð þeirra sem hafa tjáð sig um þáttinn á Internetinu hafa verið í jákvæðari kantinum.



The Mandalorian hefur hlotið ágætar viðtökur.

Þó þessar nýju efnisveitur séu ekki enn formlega komnar til Íslands hefur það ekki stöðvað fólk í að sækja sér áskrift. Til að mynda var eitt af hverjum sex íslenskum heimilum með aðgang að Netflix áður en hægt var að gera það eftir samþykktum leiðum. Þetta var þökk sé útbreiddri kunnáttu fólks í notkun VPN forrita, sem gabba vefþjóna og láta þá halda að notandinn sé í öðru landi en í raun og veru.



Því má gera ráð fyrir að þeir Íslendingar sem hafa áhuga á þessum nýju efnisveitum láti ekki stoppa sig í að sækja þjónustu þeirra, en notkun efnisveita er nú þegar ótrúlega útbreidd hér á landi. Auk Netflix og Amazon Prime streyma Stöð 2 Maraþon og Síminn Premium efni til áskrifenda sinna. Einnig hefur skandivíska efnisveitan Viaplay tilkynnt komu sína á Íslandsmarkað á næsta ári.