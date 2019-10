Zidane misst traust stjórnarmanna Real sem horfa hýru auga til Mourinho

Real Madrid gæti sparkað Zinedine Zidane úr starfi einungis sjö mánuðum eftir að hafa ráðið hann til starfa á nýjan leik.



Real tapaði fyrir Mallorca á útivelli um helgina og það tap var ekki að hjálpa Frakkanum sem er sagður undir mikilli pressu hjá spænska stórliðinu.



Nokkrir aðilar innar stjórnar Real eru sagðir hafa misst trúna á Zidane og gæti tap gegn Galatasaray í vikunni í Meistaradeildinni kostað hann starfið.





Zinedine Zidane is now under serious pressure at Real Madrid



And Jose Mourinho is being considered for a return to the Santiago Bernabeu