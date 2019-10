Counter-Strike: Undanúrslitin í Lenovo hefjast í kvöld

Fylkir hafa verið ógnarsterkir á tímabilinu og tryggðu sér deildarmeistaratitilinn síðastliðinn sunnudag með sigri á KR, á meðan Seven hafa átt erfitt uppdráttar á tímabilinu og rétt tryggðu sér sæti í úrslitakeppninni með sigri á TDL.Vodafone.

Í kvöld fer fram fyrri undanúrslitaleikur Counter-Strike í Lenovo deildinni en í honum mætast Fylkir og Seven.



Fylkir hafa verið ógnarsterkir á tímabilinu og tryggðu sér deildarmeistaratitilinn síðastliðinn sunnudag með sigri á KR, á meðan Seven hafa átt erfitt uppdráttar á tímabilinu og rétt tryggðu sér sæti í úrslitakeppninni með sigri á TDL.Vodafone.



Sigurvegarar þessarar viðureignar komast í úrslit Lenovo deildarinnar sem fara fram í Háskólabíó 10. Nóvember.



Leikin verða þrjú kort, eða best af þremur og hefjast herlegheitin klukkan 20:15 í kvöld, hægt verður að fylgjast með í beinni hér að neðan.