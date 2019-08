Segja endurkomu Obi-Wan Kenobi yfirvofandi

Skoski leikarinn Ewan McGregor gæti snúið aftur í eitt sinna þekktustu hlutverka á næstu misserum. Afþreyingarfjölmiðlar í Bandaríkjunum greina nú frá því að leikarinn sé í viðræðum við Disney um að taka sér geislasverð í hönd og bregða sér í hlutverk Jedi-meistarans Obi-Wan Kenobi á nýjan leik.



McGregor er öllum aðdáendum Stjörnustríðsmyndanna vel kunnur, en hann fór eins og áður segir með hlutverk Obi-Wan Kenobi, sem er ein dáðasta vísindaskáldskaparpersóna kvikmyndasögunnar.



McGregor brá sér fyrst í hlutverkið árið 1999 í fjórðu Stjörnustríðsmyndinni, Star Wars – Episode 1: The Phantom Menace. Þá fór hann einnig með hlutverkið í myndunum Star Wars – Episode 2: Attack of the Clones (2002) og Star Wars – Episode 3: Revenge of the Sith (2005).



Myndirnar þrjár eru taldar til forsögumynda (e. prequels), sem þýðir að þær gerast áður en upprunalega sagan á sér stað.



IGN greinir frá því að ekki sé um kvikmyndahlutverk að ræða, heldur kæmi McGregor til með að fara með hlutverk hins gamla lærimeistara Anakins Skywalker í nýjum Stjörnustríðsþáttum á fyrirhugaðri streymisveitu Disney.



Hin nýja streymisveita, sem fer af stað í nóvember og mun bera hið einfalda heiti Disney+, mun væntanlega koma sterk inn í þá samkeppni sem fyrir er á streymismarkaðnum, þar sem Hulu, Netflix og Amazon berjast fyrir um hylli áhorfenda.