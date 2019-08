Streymisveitan Quibi hefur tilkynnt að ráðist verði í endurgerð rómantísku gamanmyndarinnar How to Lose a Guy in 10 Days. Grínistinn Guy Branum mun skrifa handrit myndarinnar en ekki er vitað hverjir fara með aðalhlutverkin.



How to Lose a Guy in 10 Days kom út árið 2003 og skartaði þeim Kate Hudson og Matthew McConaughey í aðalhlutverkum. Myndin fjallaði um dálkahöfundinn Andie Anderson sem semur við ritstjóra sinn um að skrifa dálk fyrir tímaritið sem snýr að því hvernig hægt sé að byrja að hitta karlmann og hætta með honum, allt á tíu dögum.



Maðurinn sem verður fyrir valinu er auglýsingastórlaxinn Benjamin Barry sem hefur á sama tíma gert veðmál við yfirmann sinn um að hann geti látið hvaða konu sem er verða ástfangna af sér. Þau vita ekki af áætlunum hvers annars og því verður skammvinnt ástarsamband þeirra vægast sagt skrautlegt.



Í tilkynningu kemur fram að endurgerðin muni fjalla um ungan dálkahöfund og lauslátan framkvæmdastjóra á auglýsingastofu sem bæði vilja sanna að þau geti stundað einkvæni. Þau komast fljótlega að því að það er erfiðara að viðhalda sambandi en Andie Anderson, söguhetja fyrstu myndarinnar, gaf til kynna.