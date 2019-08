Brosnan mun leika myndarlegasta mann Íslands í Eurovision-myndinni

Nýjar upplýsingar um Eurovision-mynd Will Ferrell berast á nokkurra daga fresti en þær nýjustu eru þær að Ferrell og aðalleikkona myndarinnar, Rachel McAdams, munu leika íslenska söngvara sem heita Lars Erickssong og Sigrit Ericksdottir.



Írski leikarinn Pierce Brosnan hefur verið ráðinn til að leika föður persónu Will Ferrell, mann að nafni Erik Erickssong en hann er sagður eiga að vera myndarlegasti maður Íslands.



Tökur á myndinni hófust í Pinewood-myndverinu í London í vikunni og munu tökur hennar að hluta fara fram á Íslandi og í Tel Aviv í Ísrael þar sem Eurovision var haldið í vor.



Ferrell og McAdams hafa fengið kennslu í íslenskum framburði fyrir myndina, en í henni munu þau meðal annars syngja lag sem inniheldur einhverja íslensku.



Íslenskir leikarar hafa einnig verið ráðnir til að fara með hlutverk í myndinni, þar á meðal Jóhannes Haukur Jóhannesson, Hannes Óli Ágústsson, Nína Dögg Filippusdóttir, Björn Hlynur Haraldsson og Ólafur Darri Ólafsson.



Will Ferrell er mikill aðdáandi Eurovision en hann er sagður hafa kynnst keppninni í gegnum eiginkonu sína, sem er sænska leikkonan Viveca Paulin.



Var Ferrell staddur í Lissabon í Portúgal í fyrra þegar keppnin var haldin þar en hann og McAdams voru bæði í Tel Aviv þegar keppnin var haldin þar í vor.



Frá því hefur verið greint að frammistaða Íslendinga í Eurovision, sem hafa aldrei unnið keppnina á þeim 33 árum sem þeir hafa tekið þátt, verður eitt af því sem keyrir sögu myndarinnar áfram.