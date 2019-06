Frozt munu spila undir merkjum rafíþróttadeildar FH

Rafíþróttadeild Fimleikafélags Hafnarfjarðar, FH, hefur samið við eitt besta League of Legends lið landsins, Frozt, um að liðið leiki framvegis undir merki rafíþróttadeildar FH eða eSports FH. Frá þessu er greint á vef FH.



Frozt hefur á undanförnum vikum farið mikinn í Lenovo-deildinni og sigraði til að mynda deildakeppnina. Liðið er þá einnig komið í úrslitaleik League of Legends hluta deildarinnar og mun þar mæti liðsmönnum Dusty og mun viðureignin fara fram næsta miðvikudag í Háskólabíói.



Þá verða Frozt meðal keppenda á „Norðurlandamótinu“ í tölvuleiknum League of Legends, eða LOL.



Liðsmenn Frozt segjast fagna samningum og því að fá að koma saman til æfinga í Kaplakrika. Þá segjast þeir vera þakklátir fyrir að fá að taka þátt í því spennandi verkefni sem FH stendur fyrir, að byggja upp öflugt rafíþróttastarf.



Lið Frozt skipa þeir: Gísli Freyr Sæmundsson (Zarzator), Kári Gunnarsson (Tediz), Páll Jakobsson (Legions), Garðar Snær Björnsson (Sósa), Róbert Daníel Cutress (Hyperactive) og Daníel Sigurvinsson (NaCl).