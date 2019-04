Kórverkið Path of Miracles eftir Joby Talbot er tónlistarferðalag um Jakobsveginn, þekktustu leið pílagríma í Evrópu. Hildigunnur Rúnarsdóttir tónskáld er einn af söngfuglunum í Hljómeyki sem ætlar að flytja það í fyrsta sinn á Íslandi að kvöldi sumardagsins fyrsta í Landakotskirkju klukkan 21. Hún segir það vandasamt í flutningi en samt ekki erfitt áheyrnar. „Þó verkið sé samið árið 2005 er það ekki eitthvert svakalegt nútímaverk sem enginn getur hlustað á. Það er alls ekki þannig,“ fullyrðir hún.



Sjálf telst Hildigunnur ábyrg fyrir því að Path of Miracles var tekið til æfinga. „Ég sá fyrst á þetta stykki minnst fyrir fáum árum á fésbók, þar var tónlistarfólk í klassískum hópi spurt hvaða tónverk það mundi taka með sér á eyðieyju. Flestir sögðu Mozart Requiem eða h-moll messuna eftir Bach en einn svaraði Path of Miracles og þar með var forvitni mín vakin. Ég fann verkið sungið af kór sem flutti það undirleikslaust. Ég varð strax hrifin og er búin að mæla með því síðan. Nú erum við búin að safna nægum kjarki.“ Hljómeyki syngur oft undirleikslaust en Hildigunnur segir smá slagverk verða með nú sem Frank Aarnink sjái um. „Þetta er klukkutíma stykki en slær allt út sem ég hef áður kynnst. Það skiptist í 17 raddir mest sem þýðir að söngfólkið verður að standa klárt á sínu. En þetta er ofboðslega áhrifarík tónlist.“



Á þeirri klukkustund sem flutningur Path of Miracles tekur feta áheyrendur Jakobsveginn gegnum fjórar þekktustu vörður hans, borgirnar Roncevalles, Burgos, León og Santiago de Compostela. Þeir heyra nokkur þeirra tungumála sem mæta pílagrímum nútímans og enn önnur sem urðu á vegi pílagríma fyrri alda. Margir Íslendingar hafa gengið þessa leið. Hildigunnur kveðst ekki vera í þeim hópi. „Ég hugsa að ég fari hann nú aldrei allan, er ekki svo mikill göngugarpur, en það væri áhugavert að ganga hluta af honum og enda í Santiago. Ég er nú bara að fara til Spánar í fyrsta skipti á ævi minni núna eftir einn og hálfan mánuð. Það er kannski byrjunin.“



Hildigunnur segir Hljómeyki hafa æft í Kristskirkju á annan í páskum og lýkur lofsorði á hljómburðinn. „Svo verðum við í Skálholti á laugardaginn klukkan 16,“ tekur hún fram.