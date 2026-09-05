Halldór 5.9.2026 Agnar Már Másson skrifar 5. september 2026 07:31 Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson. Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson. Halldór Mest lesið Marta Kos verður að virða niðurstöðuna Erna Bjarnadóttir Skoðun Próf, einkunnir og (PISA) mat á skólakerfi. Hluti 1. Jón Torfi Jónasson Skoðun Að velta eigin sök á aðra Sigurjón Þórðarson Skoðun Gagnaver, Verne og Ísrael Halldór Reynisson Skoðun Bubbi Morthens og endalok alheimsins Kristján Logason Skoðun EES-samningurinn og regluverk atvinnulífsins Ólafur Stephensen Skoðun Ábyrgur hagsmunaseggur eða óábyrgt fórnarlamb? Þórdís Hólm Filipsdóttir Skoðun Ísland sagði nei – en sagði það nei við Evrópu? Valerio Gargiulo Skoðun Þegar góður ásetningur skilur börn eftir Guðjóna Eygló Friðriksdóttir Skoðun Þegar öll hafa svörin skiptir hugsunin mestu Hjálmar Bogi Hafliðason Skoðun Fleiri fréttir Halldór 5.9.2026 Halldór 29.08.26 Halldór 22.08.2026 Halldór 15.08.2026 Halldór 08.08.26 Halldór 01.08.2026 Sjá meira