Halldór

Hall­dór 5.9.2026

Agnar Már Másson skrifar
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Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson.

Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson.

Halldór

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