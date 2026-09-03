Hvað ef svarið hefði verið já? Eva Magnúsdóttir skrifar 3. september 2026 14:02 Íslendingar tóku stóra ákvörðun um síðustu helgi. Niðurstaðan varð nei við því að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. En prófum að snúa niðurstöðunni við. Hvað ef svarið hefði verið já? Á mánudagsmorgni hefðu stjórnendur íslenskra fyrirtækja mætt til vinnu við breyttar aðstæður. Ekki vegna þess að Ísland væri skyndilega komið í Evrópusambandið. Langt því frá. Heldur vegna þess að ný og stór óvissa hefði laumað sér inn í framtíðaráætlanir þeirra. Hvað hefði þetta þýtt fyrir fjárfestingar? Markaði? Fjármögnun? Samkeppni? Hvaða forsendur gætu breyst – og hvenær? Enginn hefði haft svörin við þessu. En þeir hefðu samt þurft að taka ákvarðanir. Að taka ákvörðun áður en við vitum svarið Þetta er ein stærsta áskorun stefnumótunar í dag. Stjórnendur þurfa í auknum mæli að taka stórar ákvarðanir án þess að geta treyst á eina líklega framtíð. Tökum sjávarútveg sem dæmi – án þess hér sé tekin afstaða til Evrópusambandsins. Sjávarútvegsfyrirtæki sem stæði frammi fyrir stórri fjárfestingu í skipi, vinnslu eða tækni hefði ekki endilega getað beðið í nokkur ár eftir því að pólitískt ferli kláraðist. En fyrirtækið hefði heldur ekki þurft að veðja á eina niðurstöðu. Stjórnendur hefðu getað spurt: Hvaða hluti fjárfestingarinnar skilar okkur verðmætum óháð niðurstöðunni? Hvað þurfum við að ákveða núna? Hvaða ákvarðanir getum við beðið með? Og hvaða breytingar í umhverfinu myndu valda því að við breyttum ákvörðuninni? Hvað ef við hættum að reyna að spá rétt? Þetta er kjarninn í aðferð sem kallast Robust Decision-Making, RDM, eða þolin ákvarðanataka á óvissutímum. Hugmyndin er í grunninn einföld: Í stað þess að finna þá stefnu sem er best ef spáin okkar reynist rétt, leitum við að stefnu sem stendur sig vel yfir margar mögulegar framtíðir. RDM byggir á því að skoða ólíkar mögulegar framtíðir, stress-prófa ákvarðanir gagnvart þeim og finna hvar veikleikar stefnunnar liggja. Aðferðin leggur jafnframt áherslu á aðlögunarhæfni: að taka þær ákvarðanir sem þarf í dag en halda valkostum opnum og fylgjast með merkjum sem segja okkur hvenær tímabært er að breyta um stefnu. Þetta er í samræmi við kjarna RDM eins og Robert Lempert lýsir aðferðafræðinni í Decision Making under Deep Uncertainty. Þetta er því ekki: Stefna → framkvæma → vona. Heldur: Stefna → mæla → læra → aðlaga. Næsta óvissa kemur Við vitum núna hvert svarið við ESB-spurningunni varð. En óvissa íslenskra fyrirtækja hvarf ekki með atkvæðagreiðslunni. Næsta stóra óvissa getur falist í gervigreind, viðskiptadeilum, vöxtum, stríðsátökum, loftslagi, nýrri tækni eða einhverju sem við sjáum ekki enn fyrir. Kannski er því mikilvægasta spurningin á næsta stjórnendafundi ekki: Hvað teljum við að muni gerast? Heldur: Hvað ætlum við að gera ef það sem við teljum að muni gerast – gerist ekki? Höfundur er stofnandi Podium ehf. og sérhæfir sig í stefnumótun, breytingastjórnun og sjálfbærni. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Eva Magnúsdóttir Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Lok ríkisábyrgðar marka kaflaskil Rafnar Lárusson Skoðun Þjóðin kom saman og byggði Kvennaathvarf – Takk! Esther Hallsdóttir Skoðun Veist þú í raun hvernig gervigreind virkar? Bjarki Sigurjónsson Thorarensen Skoðun Þegar sorgin fær reikning frá hinu opinbera Ragnheiður Helga Skúladóttir Skoðun Fangar eigin hugsana, tilfinninga og skoðana Jón Pétur Zimsen Skoðun Eru stjórnvöld bundin af niðurstöðu óréttmætrar þjóðaratkvæðagreiðslu? Haukur Arnþórsson Skoðun Hækkun hjá Heilsu hf. Nota bene! Unnur Hrefna Jóhannsdóttir Skoðun Aðskilnaðarstefna ríkis og landsbyggðar – fáum við öll brauðtertusneið? Jónína Brynjólfsdóttir Skoðun Húsnæðisstefnan sem gerði ungt fólk að leiguliðum Yngvi Ómar Sigrúnarson Skoðun Stöndum saman um að treysta EES í sessi Ólafur Stephensen Skoðun Skoðun Skoðun Mikilvægi þess að lifa æskuna af Einar Torfi Einarsson Reynis skrifar Skoðun Hvað ef svarið hefði verið já? Eva Magnúsdóttir skrifar Skoðun Húsnæðisstefnan sem gerði ungt fólk að leiguliðum Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar Skoðun Veist þú í raun hvernig gervigreind virkar? Bjarki Sigurjónsson Thorarensen skrifar Skoðun Stöndum saman um að treysta EES í sessi Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Síbylja í sorginni Sveinn Hjörtur Guðfinnsson skrifar Skoðun Aðskilnaðarstefna ríkis og landsbyggðar – fáum við öll brauðtertusneið? Jónína Brynjólfsdóttir skrifar Skoðun Hækkun hjá Heilsu hf. Nota bene! Unnur Hrefna Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Kerfið sem sýndarveruleiki Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Lok ríkisábyrgðar marka kaflaskil Rafnar Lárusson skrifar Skoðun Þjóðin kom saman og byggði Kvennaathvarf – Takk! Esther Hallsdóttir skrifar Skoðun Fangar eigin hugsana, tilfinninga og skoðana Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Þegar sorgin fær reikning frá hinu opinbera Ragnheiður Helga Skúladóttir skrifar Skoðun Virði menntunar og staða á húsnæðismarkaði Kolbrún Halldórsdóttir,Helgi Gunnarsson,Helga Rósa Másdóttir,Steinunn Þórðardóttir,Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Opið bréf Ásta María H Jensen skrifar Skoðun Sjálfbær rekstur eða niðurgreiddur – hvort er lúxus, Daði? Hilmar Gunnlaugsson skrifar Skoðun Lok kosninga Ingibjörg Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Afnemum verðtrygginguna - skref fyrir skref Lilja Björk Einarsdóttir skrifar Skoðun Forgangsröðun í átök eða efnahagsaðgerðir? Jón Ferdinand Estherarson skrifar Skoðun Ný komugjöld: Aukinn kostnaður sjúklinga, sparnaður ríkisins Gunnlaugur Briem skrifar Skoðun Stjórnmálin verða að svara þeim sem minnst hafa Björn Snæbjörnsson skrifar Skoðun Framtíð lýðveldisins Íslands Snorri Sturluson skrifar Skoðun Eru stjórnvöld bundin af niðurstöðu óréttmætrar þjóðaratkvæðagreiðslu? Haukur Arnþórsson skrifar Skoðun Hvernig á kynlíf að vera? Eva Pandora Baldursdóttir skrifar Skoðun Hver á að leggja símann frá sér? Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar Skoðun „Mamma, af hverju viltu láta sprengja Ísland?“ Bryndís Matthíasdóttir skrifar Skoðun Félagsmiðstöðvar eru haldreipi margra barna Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Eigum við að borga það? Gréta Ingþórsdóttir skrifar Skoðun Hafa íslensku lífeyrissjóðirnir staðið sig nógu vel? Kjartan Björgvinsson skrifar Skoðun Pólitísk ábyrgð hlýtur að hafa afleiðingar Erna Bjarnadóttir skrifar Sjá meira