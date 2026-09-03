Skoðun

Síbylja í sorginni

Sveinn Hjörtur Guðfinnsson skrifar

Þegar ég var tíu ára gamall þá gékk fjölskylda mín í gegnum hræðilegan harm þegar bróðir minn var myrtur. Þið sem þekkið mig vel þekkið söguna og hvernig allt þetta hafði áhrif á okkur öll, fjölskylduna, vini og samfélagið.

Í minningunni, um kvöldmatarleytið þegar fréttir voru sagðar af þessum hryllilega atburði, og ég var tíu ára gamall, sá ég föður minn sitja á gólfinu í stofunni heima hjá okkur, hlusta á fréttirnar og gráta eins og barn þegar þulurinn las upp fréttir af morðinu. Ég var tíu ára gamall og var að sjá föður minn gráta í fyrsta sinn á ævinni. Pabbi var lögga og í mínum huga sem barn algjört ofurmenni.

Næstu dagar og vikur, jafnvel ár, þurftum við að heyra síbylju fréttanna um þennan hræðilega atburð. Þá voru nokkur dagblöð og ein sjónvarpsstöð og ein útvarpsstöð. Það var ekkert Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram... ekkert sem hleypti atburðinum af stað eins og eld í sinu eins og gerist í dag.

Nú 46 árum síðar sé ég sömu upplifun eiga sér stað á vissan hátt.

Þrjú ungmenni létust í ægilegu bílslysi þann 31. ágúst s.l.

Um samfélagsmiðla ganga myndbönd á milli fólks af atburðinum í einhverri mynd. Fréttirnar velta upp dróna myndun í sífellu af vettvangi og ástvinir eru minntir á með síbylju fjölmiðlanna og ákveðnar kjaftasögur fara af stað og fólk gerir sér upp atburðarásina.

Nú legg ég til að hér sé staðar numið og að ástvinir fái hvíld og næði í sorginni og þeim erfiðu sporum sem framundan eru. Ég hvet þá aðila sem hafa myndbönd af vettvangi og atburðinum að snúa sér til lögreglu sem þegar er að rannsaka slysið. Ekki horfa, ekki deila, ekki álykta um slysið. Ég hvet sérstaklega fjölmiðla að setja hér punktinn við þennan hræðilega atburð!

Sendið frekar fjölskyldum og vinum ungmennana er létust mestu hjartanshlýju sem þið hafið að gefa, gefið styrk, sendið bænir og sýnið skilning. Fyrir alla muni þá gefið þeim næði.

Guð blessi ungmennin þrjú, gefi ættingjum styrk og ró.

Atburður þessi er því miður svo nærri manni að það er ægilegt til að vita...

Höfundur er markþjálfi og ráðgjafi og auk þess 3ja barna faðir og er annt um íslenskt samfélag.

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