Arion hækkar vexti á ný

Arion banki segist munu hækka vexti sína á fimmtudag. Hækkanirnar eru að mestu í takt við 0,25 prósenta stýrivaxtahækkun Seðlabankans en verðtryggðir fastir íbúðalánavextir hækka um 0,30 prósentustig.
Hækkunin kemur í framhaldi af því að peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti 19. ágúst að stýrivextir hækkuðu um 0,25 prósentustig, úr 7,75 prósentum í 8,0 prósent.
Hvað íbúðalán varðar greinir Arion banki frá því í tilkynningu að óverðtryggðir breytilegir íbúðalánavextir hækki um 0,25 prósentustig og verði því 9,69 prósent.
Verðtryggðir fastir íbúðalánavextir hækka ögn meira, um 0,30 prósentustig, og verða því 4,94 prósent en það á aðeins við um ný lán.
Þá segir að óverðtryggðir breytilegir kjörvextir einstaklinga og fyrirtækja hækki um 0,25 prósentustig og verði 10,85 prósent.
Í tilkynningunni segir að kjörvextir bílalána hækki um 0,25 prósentustig og verði 11,25 prósent. Yfirdráttarvextir hækki um 0,25 prósentustig og verði 15,75 prósent.
Greiðsludreifing og veltuvextir kreditkorta hækki um 0,25 prósentustig og verði 15,75 prósent.
Aðrir óverðtryggðir breytilegir vextir útlána hækka um 0,25 prósentustig, að sögn bankans.
Aftur á móti haldast innlánsvextir veltureikninga óbreyttir en vextir annarra óverðtryggðra reikninga hækka um allt að 0,25 prósentustig.
Breytingar á vöxtum lána sem falla undir lög um neytendalán eða lög um fasteignalán til neytenda taka gildi í samræmi við skilmála lánanna og tilkynningar um vaxtabreytingar. Það sama gildir um breytingar á vöxtum innlána sem falla undir lög um greiðsluþjónustu, skrifar bankinn.
Þá er tekið fram að vaxtabreytingar útlána Arion banka taki mið af fjármögnunarkostnaði bankans á hverjum tíma en einnig af öðrum þáttum, m.a. útlánaáhættu.
Fjármögnunarkostnaður bankans fylgi að hluta til stýrivöxtum Seðlabankans en einnig hafi aðrar fjármögnunarleiðir umtalsverð áhrif, svo sem innlán viðskiptavina, markaðsfjármögnun og eiginfjárgerningar.
Hækkun útlánavaxta komi fyrst og fremst til vegna hækkunar á fjármögnunarkostnaði bankans.
Breytingarnar taka gildi á fimmtudag, 3. september.