Innlent

Ís­lands­banki hækkar vexti

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Íslandsbanki hefur hækkað vexti.
Íslandsbanki hefur hækkað vexti. Vísir/Vilhelm

Íslandsbanki hækkar vexti inn- og útlána í kjölfar stýrivaxtahækkunina í síðustu viku. Breytingarnar taka gildi 3. september næstkomandi.

Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti 19. ágúst að stýrivextir hækkuðu um 0,25 prósentustig, úr 7,75 prósentum í 8,0 prósent.

Að neðan má sjá breytingarnar á vöxtum bankans.

Húsnæðislán

  • Húsnæðislán tengd stýrivöxtum hafa nú þegar tekið breytingum í takt við hækkun stýrivaxta
  • Breytilegir vextir á óverðtryggðum húsnæðislánum hækka um 0,25 prósentustig (ný lán ekki veitt)
  • Breytilegir vextir fyrstu kaupalána hækka um 0,25 prósentustig (ný lán ekki veitt)

Útlán

  • Óverðtryggðir kjörvextir hækka um 0,25 prósentustig 
  • Óverðtryggðir kjörvextir Ergo, vextir bílalána og bílasamninga hækka um 0,25 prósentustig
  • Vextir á yfirdráttarlánum hækka um 0,25 prósentustig
  • Vextir á greiðslukortum hækka um 0,25 prósentustig 

Innlán

  • Vextir á óverðtryggðum sparnaðarreikningum hækka um allt að 0,25 prósentustig

Breytingarnar sem falla undir lög um neytendalán eða lög um fasteignalán til neytenda taka gildi í samræmi við skilmála lánanna og tilkynningar um vaxtabreytingar. Það sama gildir um breytingar á vöxtum innlána sem falla undir lög um greiðsluþjónustu.

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