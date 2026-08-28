Íslandsbanki hækkar vexti inn- og útlána í kjölfar stýrivaxtahækkunina í síðustu viku. Breytingarnar taka gildi 3. september næstkomandi.
Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti 19. ágúst að stýrivextir hækkuðu um 0,25 prósentustig, úr 7,75 prósentum í 8,0 prósent.
Að neðan má sjá breytingarnar á vöxtum bankans.
Innlán
Breytingarnar sem falla undir lög um neytendalán eða lög um fasteignalán til neytenda taka gildi í samræmi við skilmála lánanna og tilkynningar um vaxtabreytingar. Það sama gildir um breytingar á vöxtum innlána sem falla undir lög um greiðsluþjónustu.