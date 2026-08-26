Á Íslandi ríkir víðtæk fákeppni á mörgum sviðum sem mikilvægt er að sporna gegn enda leiðir hún til hærra verðlags á vöru og þjónustu. Einn liður í því að standa vörð um samkeppni er að efla Samkeppniseftirlitið með það fyrir augum að stytta málsmeðferðartíma. Langur málsmeðferðartími getur orðið dýrkeyptur fyrir neytendur og minni fyrirtæki sem eiga í höggi við risa sem kunna að misbeita markaðsráðandi stöðu sinni. Það er vart hægt að ætlast til þess að Samkeppniseftirlitið eitt og sér ráði bót á ástandinu til hagsbóta fyrir neytendur en fleira þarf að koma til. Stjórnvöld þurfa almennt að líta til samkeppnissjónarmiða þegar teknar eru stjórnvaldsákvarðanir og við útgáfu reglugerða. Það á t.d. við um reglur um verðmyndun á sjávarfangi, reglur sem tryggja réttindi minni fyrirtækja gagnvart markaðsráðandi risum og ákvarðanir á sviði bygginga- og skipulagsmála svo eitthvað sé nefnt.
Á Alþingi koma fram umsagnir frá hagsmunasamtökumm atvinnufyrirtækja og oftar en ekki er dreginn taumur fákeppni af þeim stóru innan SA á meðan samkeppnissjónarmið endurspeglast frekar í umsögnum frá Félagi atvinnurekenda.
Í umræðu um stóru fasteignafélögin hefur mest borið á umfjöllun um útleigu á íbúðarhúsnæði. Flokkur fólksins hefur beitt sér fyrir að bæta réttindi leigjenda m.a. með lagasetningu um aukið gagnsæi og banni við að hækka leigu á tímabundum samningum á fyrsta ári samnings.
þessar sjálfsögðu réttarbætur mættu harðri mótspyrnu varnarliðs sérhagsmuna á Alþingi.
Styrkja stöðu minni fyrirtækja
Það er tímabært að huga að því hvernig megi tryggja rétt minni fyrirtækja en skýrar reglur er t.d. að finna á Norðurlöndunum sem styrkja stöðu þeirra gagnvart fasteignafélögum m.a. um hækkun á leigu, gagnsæi, uppsögn og uppsagnafresti á leigusamningum og þátttöku í sameiginlegum rekstrarkostnaði ofl. Þætti.
Árið 2020 kom út skýrsla sem gerð var að frumkvæði þáverandi ferðamála- og iðnaðarráðherra Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur sem fjallaði um hvernig mætti efla samkeppni m.a. í ferðaþjónustu og byggingariðnaði. Í skýrslunni segir berum orðum að rétt sé að sveitarfélögum sé gert að hafa samkeppnissjónarmið að leiðarljósi í skipulagslögum nr. 123/2010.
Nú stendur fyrir dyrum fyrir dyrum heildarendurskoðun á skipulagslögum m.a. til einföldunar og tryggja skilvirkni við úthlutun á byggingarlóðum. Við fyrirhugaðar breytingar er ekki einungis nauðsynlegt að tryggja að þeir sem fái úthlutun á byggingarrétti sé gert að hefja framkvæmdir innan ákveðins tíma en að öðrum kosti skila inn lóðum heldur beina sjónum sveitarfélaga að því að horfa ekki síður til samkeppnissjónarmiða í skipulagsvinnu í samræmi við tilmæli í framangreindri OECD skýrslu.
Ég treysti Ragnari Þór Ingólfssyni félagsmálaráðherra betur en öðrum til þess að hafa framangreind sjónarmið í forgrunni við þá vinnu sem framundan er.
Höfundur er þingmaður Flokks fólksins.
Guðbjörg Oddný Jónasdóttir skrifar
Friðjón B. Friðjónsson skrifar
Gauti B. Eggertsson skrifar
Björn B Björnsson skrifar
Ragna Sigurðardóttir skrifar
Sigurjón Þórðarson skrifar
Logi Einarsson skrifar
Lúðvík Bergvinsson skrifar
Baldur Pétursson skrifar
Íris Björk Hreinsdóttir skrifar
Þorsteinn Kristinsson skrifar
Jón Jónsson skrifar
Íris Erlingsdóttir skrifar
Carl Baudenbacher skrifar
Egill Almar Ágústsson skrifar
Reynir Zoëga skrifar
Jón Ívar Einarsson skrifar
Rúnar Vilhjálmsson skrifar
Egill Gautason skrifar
Daði Már Kristófersson skrifar
Bergljót T. Gunnlaugsdóttir skrifar
Jón Bragi Gunnlaugsson skrifar
Þorgrímur Sigmundsson skrifar
Sigurgeir Jónasson skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Sindri S. Kristjánsson skrifar
Eggert Guðmundsson skrifar
Höskuldur Einarsson skrifar
Kristín Thoroddsen skrifar
Halldór Rafn Halldórsson skrifar