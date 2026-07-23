Mikil umræða hefur farið fram um skýr svör hollenska forsætisráðherrans Rob Jettens í hollenska þinginu þar sem hann tók af öll tvímæli um að Ísland þyrfti, eins og önnur ríki sem vilja verða aðilar að ESB, að undirgangast sameiginlega stefnu sambandsins í sjávarútvegsmálum.
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Sambærilegt afdráttarlaust svar kom frá ráðherrum í danska þinginu. Það þýðir einfaldlega að forræði yfir málaflokknum myndi flytjast frá Íslandi til Brussel eins í öllum sameiginlegum málaflokkum ESB. Þetta ættu allir að vita sem á annað borð vilja kynna sér málin og hefur fram til þessa ekki verið neitt leyndarmál.
Samanber að allir sem vilja vita að þegar Jóhönnustjórnin sótti um aðild að ESB voru samningskaflarnir 35. 27 af þeim voru opnaðir og 11 var lokað til bráðabirgða en ekki var opnað á 8 kafla. Hver samningskafli tók yfir ákveðið málefnasvið í regluverki og stefnum ESB. Sjávarútvegskaflinn tók þannig yfir regluverk sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar.
Utanríkisráðherra brást ókvæða við fréttum af svörum hollenska forsætisráðherrans og þann 9. júlí mótmælti hún orðum hans. Af þeim fréttum mátti ráða að forsætisráðherra Hollands hefði sagt eitthvað allt annað við hana, en heilum 11 dögum seinna - eftir mikla umræðu í þjóðfélaginu - hélt hún því fram að rangt hefði verið eftir henni haft.
Gott og vel við skulum trúa ráðherranum en það er í meira lagi sérstakt að ráðherra leiðrétti ekki fréttina fyrr en löngu seinna af mörgum ástæðum, ekki síst vegna þess að það stendur í siðareglum ráðherra að ; ,, Ráðherra hefur frumkvæði að því að leiðrétta, eins fljótt og auðið er, rangar eða villandi upplýsingar, sem og hvers kyns misskilning er varðar málefni sem heyrir undir ráðherra. „
Þetta kemur fram í Handbók um siðareglur ráðherra, sem gefin var út af forsætisráðuneytinu 2024, sjá síðu 31 og 32: Handbók um siðareglur ráðherra.
Þar segir raunar líka: ,,Ráðherra viðhefur gagnsæi um störf sín og ráðuneytis síns. b. Ráðherra leggur sig fram um að gera upplýsingar aðgengilegar í samræmi við lög og almenn viðmið og hefur frumkvæði að birtingu upplýsinga sem eru í almannaþágu. Hann beitir sér fyrir því að upplýsingum sé miðlað af nákvæmni, heilindum og með skýrum hætti.“
Þá komum við að kjarna máls. Ráðherra segir í leiðréttri frétt; ,,Þetta er ekki í samræmi við mín samtöl, meðal annars við Hollendinga og mína kollega.“ Það er að segja að Ísland verði að verða aðilar að sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni!
Ráðherra verður að svara þeirri einöldu spurningu verðum við að aðilar að sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni eða ekki?
Formaður utanríkismálanefndar Pawel Bartozek og Dagbjört Hákonardóttir hafa viðurkennt það en ekki ráðherrann.
Er ráðherrann að halda því fram að kollegar eða einhverjir Hollendingar (Hollendingar eru 18,1 milljón.) hafi lofað því að við værum ekki aðilar að sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni?
Er ríkisstjórnin/ráðherra telur að við verðum ekki aðilar að sameiginlegu stefnunni þá á þjóðin á rétt á að vita; hvort að það var gert, hverjir lofuðu, og í hvaða umboði.
Höfundur er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og fyrrverandi utanríkisráðherra.
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