Baldur snýr heim á Breiðafjörð Eyjólfur Ármannsson skrifar 23. júlí 2026 10:31 Viðgerð á mótor Herjólfs IV er lokið og ferjan siglir á ný á báðum mótorum milli lands og Eyja. Baldur heldur því heim og hefur áætlunarsiglingar á Breiðafirði að nýju. Við þennan áfanga vil ég gera grein fyrir ákvörðuninni sem tekin var í júní og því sem framundan er. Erfitt sumar Fjarvera Baldurs reyndi á samfélögin við Breiðafjörð. Ferðaþjónusta á sunnanverðum Vestfjörðum varð fyrir höggi og grunnþjónusta við Flatey var lakari en íbúar eiga að venjast, hvort sem litið er til vatnsflutninga, sorphirðu eða flutninga á afla og aðföngum. Særún leysti flest verkefni en hefur hvorki stærð né burðargetu Baldurs. Ákvörðun af illri nauðsyn Stór orð hafa fallið um flutning Baldurs til Eyja. Í yfirlýsingum sveitarstjórnarfólks var ákvörðunin sögð hafa verið tekin til að mæta auknu álagi við farþega- og ökutækjaflutninga til Vestmannaeyja. Það er ekki rétt heldur var ákvörðunin öryggisráðstöfun. Frá því í apríl sigldi Herjólfur á öðrum af tveimur mótorum. Við þær aðstæður þurfti ekki nema ölduhæð yfir tvo metra eða vind yfir tólf metra á sekúndu til að skipið kæmist ekki í Landeyjahöfn og þyrfti að sigla til Þorlákshafnar sem er rúmlega þriggja og hálfrar klukkustundar sigling í stað 35 mínútna. Við slíkar aðstæður fækkaði daglegum ferðum skipsins úr sjö til átta niður í tvær. Í því ástandi er illmögulegt að gera nokkur framtíðaráform varðandi Vestmannaeyjar, enda alls óvíst hvort hægt sé að komast til Eyja. Fullar áætlunarsiglingar á einum mótor hefðu jafnframt stóraukið álag á þann mótor sem eftir var. Hefði seinni mótorinn bilað hefði skapast hætta lík þeirri sem varð þegar vélarbilun varð í fyrirrennara núverandi Baldurs, sem var einungis með eina vél, og samgöngur til Vestmannaeyja rofnað. Fjarvera Baldurs af Breiðafirði hefði þá orðið mun lengri. Framtíð ferjusiglinga Verkefnið nú er að koma í veg fyrir að þessi staða komi upp aftur. Fyrsta skrefið hefur þegar verið stigið, en tveir nýir rafmótorar hafa verið pantaðir til að eiga til vara ef samskonar bilun kemur upp. Með varamótora tiltæka hér á landi verður komið í veg fyrir að margra mánaða bið eftir nýjum mótor erlendis endurtaki sig. Í haust hefst vinna við nýja heildstæða ferjuáætlun fyrir landið allt, þar sem litið verður til endurnýjunar flotans og samnýtingar varaskipa. Í þeirri vinnu verður kallað eftir virkri þátttöku sveitarfélaganna við Breiðafjörð, meðal annars um hlutverk Baldurs sem varaskips og þá þjónustu sem tryggja skal þegar hann er kallaður til afleysinga. Þar verður einnig skoðað hvernig nýta megi Herjólf III sem best þegar skipið kemst á haffæri í haust. Ég þakka íbúum og fyrirtækjum við Breiðafjörð þolinmæðina í sumar. Baldur er kominn heim og verkefnið fram undan er að byggja upp ferjukerfi hægt er að treysta á. Höfundur er innviðaráðherra. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Eyjólfur Ármannsson Ferjan Baldur Samgöngumál Mest lesið Aðildarviðræður eru samningaviðræður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Skoðun Hver ber ábyrgð þegar allir bera ábyrgð? Snorri Birgisson Skoðun Dagur, bannað að plata! Ásdís Kristjánsdóttir Skoðun Siðferðilegt aflátsbréf - Um kerfisbundna notkun góðgerðarstarfs til að kaupa sér starfsleyfi Sigurður Sigurðsson Skoðun Fullvinnsla heima, tollfrjálsir markaðir og raunhæf leið til að styrkja Krónuna og landsbyggðina Eggert Guðmundsson Skoðun Ég hélt að ég væri bara óvenju hrætt foreldri Heiðrún V. Ingudóttir Skoðun Gríðarlegur velferðarábati með upptöku evru Dagur B. Eggertsson Skoðun Íslenska sumarveðrið dýrmæt auðlind? 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