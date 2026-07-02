Bylgjan slær enn met í hlustun Bylgjan 2. júlí 2026 10:47 Ómar Úlfur Eyþórsson, dagskrárstjóri Bylgjunnar, þakkar einvala liði starfsfólks góðan árangur en Bylgjan er stærsta útvarpsstöð landsins. Bylgjan slær enn met í hlustunartölum með 54% hlutdeild í aldurshópnum 18 - 49 ára og 40% hlutdeild í aldurshópnum 12-80 ára. Mesta hlutdeild síðustu 16 ár Tölurnar eru með þeim hæstu síðan mælingar í núverandi mynd (PPM mælingar) hófust árið 2008 en hæst hefur Bylgjan farið í 54,3% hlutdeild (vika 6 árið 2010). Vika 25 nú í ár var næsthæsta vikan hjá aldurshópnum 18-49 ára frá upphafi mælinga eða 54%. „Þennan árangur má fyrst og seinast þakka starfsfólkinu sem starfar á og í kringum Bylgjuna,“ segir Ómar Úlfur Eyþórsson en hann hefur verið dagskrárstjóri Bylgjunnar frá því í desember 2025. „Áherslurnar hafa ekki breyst en flottur og samhentur hópur starfar á stöðinni sem leggur sig 110% fram og það er ánægjulegt að finna að það skilar árangri. Mann setur eiginlega hljóðan við að sjá svona tölur enda ekki langt síðan síðustu mettölur bárust. Fyrst og fremst fyrir hlustendur Ómar Úlfur segir starfsfólk Bylgjunnar í sérflokki sem ætli sér sannarlega ekki að slaka neitt á. „Það er ofboðslega gaman í vinnunni en við megum aldrei verða södd. Þetta er stöðug vinna og það situr enginn auðum höndum þrátt fyrir góðan árangur. Heill hellingur af spennandi hlutum verður í gangi í haust og vetur sem við kynnum nánar með haustinu. Fyrst höldum við uppá fertugsafmæli Bylgjunnar með stæl þann 29. ágúst enda búin að hita upp í vor og sumar m.a með Bylgjulestinni sem hefur verið skipuð Bylgjukempum í bland eins og Jóni Axel og Gulla Helga og henni Svansí okkar. Tvíeykið Jón og Gulli taka þátt í dagskrá Bylgjunnar í sumar. Svansí og Svali eru í hópi lestarstjóra Bylgjulestarinnar í ár. „Það er mikilvægt og skemmtilegt að fagna sögunni enda gríðarlegt magn hæfaleikafólks sem hefur starfað á stöðinni síðan 1986. Bylgjan er vinsælasta útvarpsstöð landsins og við erum gríðarlega þakklát hlustendum fyrir samfylgdina og ætlum að halda áfram, björt og brosandi í 40 + ár í viðbót,“ segir Ómar Úlfur. Útvarpsstöðvar Sýnar eru vinsælastar íslenskra útvarpsstöðva í aldurshópnum 12 - 49 ára samkvæmt mælingum Gallup v.25 2026. Bylgjan Bylgjulestin Sýn Fjölmiðlar Mest lesið „Mér var sagt að segja ekki eitt fokking orð“ Lífið Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Lífið Muniz skilinn Lífið Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? Lífið Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Lífið Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Lífið Osaka best klædd á Wimbledon Tíska og hönnun Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Bíó og sjónvarp Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Lífið Danny Glover með Alzheimer Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Bylgjan slær aftur met í hlustun Ný bókunarvél hjá Úrval Útsýn og fjöldi spennandi ferðamöguleika Kokkur ársins grillar tvo rétti sem allir geta leikið eftir Myndaveisla: Fjör í Hafnarfirði um helgina Nýr grillþáttur fer í loftið á þriðjudag Orion tannlæknastofa stækkar og opnar stofu á 5 stjörnu hóteli í miðbæ Búdapest Bylgjulestin mætir á Hjarta Hafnarfjarðar á laugardag Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Kerlingarfjöll: Ævintýri á hálendi Íslands Stofnhús með opið hús í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn Klassíkin heldur velli en ný bragðævintýri ryðja sér til rúms Bylgjulestin mætir á Þingvelli á laugardag Smáhlutirnir frá JYSK gefa heimilinu nýtt líf Bylgjulestin: Veðurblíða, góðar minningar og sannkölluð hátíðarstemning Bylgjulestin í Fjölskyldu og húsdýragarðinum Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“? Ung húð þarf ekki tíu skrefa húðrútínu Áhugi leshringja svo mikill að Salka stækkar Skandinavíska merkið Ninepine komið til Lín Design Góð tannheilsa styður við betra líf: Kristjana Ben tannlæknir gefur ráð Bylgjulestin: Sólskin og stemning í Grindavík Sumarbókaveisla á Bylgjunni: Kemur alltaf gott samtal út frá bókum Fjarfundaþjónusta Hugarafls er lífsbjörg fyrir fólk Topptjöldum fylgir nýtt frelsi á ferðalögum Bylgjulestin leggur af stað inn í sumarið Endurvekja límmiðaleik Bylgjunnar Celebrating George Michael kemur til Íslands Sjá meira