Lífið samstarf

Bylgjan slær enn met í hlustun

Bylgjan
Ómar Úlfur Eyþórsson, dagskrárstjóri Bylgjunnar, þakkar einvala liði starfsfólks góðan árangur en Bylgjan er stærsta útvarpsstöð landsins.
Ómar Úlfur Eyþórsson, dagskrárstjóri Bylgjunnar, þakkar einvala liði starfsfólks góðan árangur en Bylgjan er stærsta útvarpsstöð landsins.

Bylgjan slær enn met í hlustunartölum með 54% hlutdeild í aldurshópnum 18 - 49 ára og 40% hlutdeild í aldurshópnum 12-80 ára.

Mesta hlutdeild síðustu 16 ár

Tölurnar eru með þeim hæstu síðan mælingar í núverandi mynd (PPM mælingar) hófust árið 2008 en hæst hefur Bylgjan farið í 54,3% hlutdeild (vika 6 árið 2010). Vika 25 nú í ár var næsthæsta vikan hjá aldurshópnum 18-49 ára frá upphafi mælinga eða 54%.

„Þennan árangur má fyrst og seinast þakka starfsfólkinu sem starfar á og í kringum Bylgjuna,“ segir Ómar Úlfur Eyþórsson en hann hefur verið dagskrárstjóri Bylgjunnar frá því í desember 2025. 

„Áherslurnar hafa ekki breyst en flottur og samhentur hópur starfar á stöðinni sem leggur sig 110% fram og það er ánægjulegt að finna að það skilar árangri. 

Mann setur eiginlega hljóðan við að sjá svona tölur enda ekki langt síðan síðustu mettölur bárust.

Fyrst og fremst fyrir hlustendur

Ómar Úlfur segir starfsfólk Bylgjunnar í sérflokki sem ætli sér sannarlega ekki að slaka neitt á. 

„Það er  ofboðslega gaman í vinnunni en við megum aldrei verða södd. Þetta er stöðug vinna og það situr enginn auðum höndum þrátt fyrir góðan árangur. Heill hellingur af spennandi hlutum verður í gangi í haust og vetur sem við kynnum nánar með haustinu.

Fyrst höldum við uppá fertugsafmæli Bylgjunnar með stæl þann 29. ágúst enda búin að hita upp í vor og sumar m.a með Bylgjulestinni sem hefur verið skipuð Bylgjukempum í bland eins og Jóni Axel og Gulla Helga og henni Svansí okkar. 

Tvíeykið Jón og Gulli taka þátt í dagskrá Bylgjunnar í sumar.
Svansí og Svali eru í hópi lestarstjóra Bylgjulestarinnar í ár.

„Það er mikilvægt og skemmtilegt að fagna sögunni enda gríðarlegt magn hæfaleikafólks sem hefur starfað á stöðinni síðan 1986. 

Bylgjan er vinsælasta útvarpsstöð landsins og við erum gríðarlega þakklát hlustendum fyrir samfylgdina og ætlum að halda áfram, björt og brosandi í 40 + ár í viðbót,“ segir Ómar Úlfur.

Útvarpsstöðvar Sýnar eru vinsælastar íslenskra útvarpsstöðva í aldurshópnum 12 - 49 ára samkvæmt mælingum Gallup v.25 2026.

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