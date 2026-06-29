Obb obb obb Bogi minn, nú er illt í efni. 698.500 kr. fyrir að breyta einum litlum flugmiða!
Ég veit að „shit happens“ er máltæki þarna hinum megin hafs, í hinu vestra, en ég verð að segja að þetta er nú meira eins og ill iðrakveisa eða svæsin salmonellusýking, svo slæmt er það, og vart til nokkurt íslenskt máltæki sem nær yfir svona hegðun.
Einhver hefði sjálfsagt kallað þetta græðgi, en þetta er komið svo langt fram yfir það að teljast græðgi að íslenskir stórútgerðarmenn teljast nú orðið hófsamir hásetar í okurríkinu Íslandi.
Ég veit, Bogi minn, að það er farið að hitna vel undir þér og það eru allir vondir við þig. Hluthafar eru orðnir svo stressaðir að þeir eru á nálapúða. Flugmenn eru frekir og vilja fá að hafa sitt sumarfrí í friði. Friði sem ekki er að finna í Mið-Austurlöndum sökum trúðsláta að vestan sem orsaka hækkun á olíuverði. Hætta er á að flugvélarnar í flotanum fari að detta í sundur því flugvirkjarnir vilja ekki skrúfa þær saman nema að undangengnum samningi sem þú vilt ekki gera við þá. Ofan á allt er almenningsálitið farið að hrapa meira en fylgi Trumps.
Ég geri mér grein fyrir því Bogi minn að eitthvað þarf að gera til að bjarga skútunni sem flýtur stjórnlaus með skipstjórann einan um borð því áhöfnin hefur gert uppreisn. En er það ekki heldur mikil bjartsýni að ætlast til þess að ein lítil fjölskylda á leið í sumarfrí bjargi öllu því sem bjarga þarf og búið er að klúðra svo rækilega að ríkisstjórnin þvær hendur sínar af óskabarninu sjálfu?
Það að ætla sér að innheimta 698.500 kr. fyrir að breyta einum litlum flugmiða er ekki gáfulegur dónaskapur og næsta víst að þetta verður til þess að þessi fjölskylda, sem hefur flogið oftar með Icelandair milli þeirra systra Ameríku og Evrópu en ég milli Akureyrar og Reykjavíkur, muni héðan í frá íhuga vandlega hvort það sé þess virði að fljúga til Íslands framar.
Það er allavega mun líklegra að þau sleppi ferð til Íslands frekar en að sleppa jólagjöfum barnanna svo komast megi í flug með Icelandair.
Nú þegar ferðaþjónustan má við litlu og flugheimurinn er að breytast, þá sætir svona ákvörðun mikilli furðu. Hvernig má það vera að hægt sé að innheimta $5500 fyrir breytingu á flugi. $4500 fyrir útgáfu á nýjum flugmiða og $250 á mann fyrir breytingar á flugmiðum sem búið er að borga og rukka aukalega fyrir.Framtíð millilendingar á Íslandi er í óvissu með tilkomu nýrra langdrægra flugvéla og því mikilvægt, Bogi minn, að vel sé haldið á spöðunum svo þú þurfir ekki að sjá um að snúa þeim einn og yfirgefinn í tilraun til að fá félagið til að svífa inn í nýja tíma.
Ég veit ekki alveg, Bogi minn, hvernig þú ætlar að bæta þann skaða sem er skeður með svona framkomu því þetta er ekki „shit happens“-stund heldur rennandi ræpa sem er í gangi og það þarf eitthvað annað en tálgaðan trétappa til að stöðva þennan leka.
Ung fjölskylda innan við 50 ára með góð tengsl við Ísland er fjárfesting til framtíðar en ekki skyndibiti sem skapar steinsmugu sem kaffærir öllu því milljónafjárframlagi sem ríkisstjórnin ákvað að moka í að auglýsa ferðaþjónustuna.
En kannski hlustaðir þú of mikið á Sykurmolana og hefur tekið upp slagorðið “Heimsyfirráð eða dauði.”
Ég er ekki svo viss um að hægfara andlát sé neitt sérstaklega spennandi og held að skemmtilegra sé að lifa og deyja hratt. Ég er líka viss um að starfsfólk Icelandair vilji að fyrirtækið lifi og lendi ekki í Play/WOW-pókernum.
Hins vegar, Bogi minn, verð ég að segja að svona framkoma við fólk er ekki vel til þess fallin að blása lífi í loftlausa blöðru svo hún svífi um himinhvolfið. Hér held ég að þú sért að gera mikil mistök og þurfir að hugsa þig aðeins um og endurskoða taktíkina því þetta veit ekki á gott.
Ferðaþjónustufyrirtæki sem gerir allt til þess að fólk ferðist ekki með því telst ekki vel rekið fyrirtæki og ef þú ætlar ekki að fljúga hratt úr forstjórastólnum þá verður þú að bregðast við og spenna beltið því fjárfestar eru búnir að taka fram fallhlífarnar og vita sem er að — svona gerir maður ekki.
Höfundur ákvað að yfirgefa ferðaþjónustuna í fallhlíf.
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