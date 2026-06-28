Þetta esb rugl hefur skerpt þjóðina í að sjá hvað hún vill láta gerast hér á landi. Með eða á móti esb. Hún hefur vakið upp samræður um betra samfélag og vilja fólks til að breyta.
Ríkisstjórnin þarf að gyrða sig í brók og gera eins og þær ætluðu fyrir okkur í upphafi. Búa til gott Ísland! Skapa aðstæður þar sem öllum líður vel. Þær konur geta gert svo miklu betur en að senda okkur í fangið á einhverri útlendri stofnun til að ákveða örlög okkar í framtíðinni!
Við Íslendingar erum harðjaxlar í grunninn og getum svo margt þegar við stöndum saman!
Frelsi og fullveldi Íslands er eitt af hornsteinum okkar samfélags. Íslendingar hafa ávallt viljað ráða sér sjálfir og komu einmitt á sínum tíma til þessarar eyju vegna þessa. Þjóðin hefur oftar en einu sinni barist fyrir því að verða fullvalda þjóð án erlendra afskipta. Það er eins núna. Engin veit hvað átt hefur fyrr en misst hefur.
Allt mun breytast hér á landi í haust eftir þessar kosningar, bæði með jái eða neii.
Ef við kjósum að eiga okkur sjálf áfram þá þurfum við að breyta mörgu eins og td.bankakerfinu sem er séríslenskt fyrirbæri með undarlegum lánaútreikningum. Hef átt húsnæði í Noregi og veit hvernig heilbrigð lán virka.
Mikil og góð umræða hefur farið í gang hjá þjóðinni við þetta esb útspil ríkisstjórnarinnar. Þörf umræða um hvernig við viljum öll hafa Ísland og íslenskt samfélag. Það er jákvætt.
Við getum breytt samfélaginu okkar sjálf og vitum betur hvaða breytingar þurfa fara í gang til þess. Án esb afskipta eða íþyngjandi reglugerða þaðan.
Ekki gefast upp og halda að esb sé lausnin á öllum sviðum. - Frelsi okkar er svo dýrmætt!
Höfundur er rithöfundur og bókaútgefandi.
Marta Eiríksdóttir skrifar
Erla Björg Sigurðardóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Steindór Þórarinsson,Jón K. Jacobsen skrifar
Sigurjón Njarðarson skrifar
Baldur Pétursson skrifar
Sigurjón Þórðarson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Þorvaldur Davíð Kristjánsson skrifar
Lilja Dögg Alfreðsdóttir,Stefán Vagn Stefánsson skrifar
Stefán Vagn Stefánsson skrifar
Jóhann Helgi Stefánsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Ingibjörg Einarsdóttir skrifar
Stefán Hrafn Jónsson skrifar
Meyvant Þórólfsson skrifar
Colin Fisher skrifar
Margrét Einarsdóttir skrifar
Íris E. Gísladóttir skrifar
Þorgerður María Þorbjarnardóttir skrifar
Svanur Sigurbjörnsson skrifar
Sveinn Kristjánsson skrifar
Bjarndís Helena Mitchell skrifar
Rannveig Grétarsdóttir skrifar
Ragnhildur Hólmgeirsdóttir,Magnús Magnússon skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar