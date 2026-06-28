Skoðun

Hver á sér fegurra föður­land?

Marta Eiríksdóttir skrifar

Þetta esb rugl hefur skerpt þjóðina í að sjá hvað hún vill láta gerast hér á landi. Með eða á móti esb. Hún hefur vakið upp samræður um betra samfélag og vilja fólks til að breyta.

Ríkisstjórnin þarf að gyrða sig í brók og gera eins og þær ætluðu fyrir okkur í upphafi. Búa til gott Ísland! Skapa aðstæður þar sem öllum líður vel. Þær konur geta gert svo miklu betur en að senda okkur í fangið á einhverri útlendri stofnun til að ákveða örlög okkar í framtíðinni!

Við Íslendingar erum harðjaxlar í grunninn og getum svo margt þegar við stöndum saman!

Frelsi og fullveldi Íslands er eitt af hornsteinum okkar samfélags. Íslendingar hafa ávallt viljað ráða sér sjálfir og komu einmitt á sínum tíma til þessarar eyju vegna þessa. Þjóðin hefur oftar en einu sinni barist fyrir því að verða fullvalda þjóð án erlendra afskipta. Það er eins núna. Engin veit hvað átt hefur fyrr en misst hefur.

Allt mun breytast hér á landi í haust eftir þessar kosningar, bæði með jái eða neii.

Ef við kjósum að eiga okkur sjálf áfram þá þurfum við að breyta mörgu eins og td.bankakerfinu sem er séríslenskt fyrirbæri með undarlegum lánaútreikningum. Hef átt húsnæði í Noregi og veit hvernig heilbrigð lán virka.

Mikil og góð umræða hefur farið í gang hjá þjóðinni við þetta esb útspil ríkisstjórnarinnar. Þörf umræða um hvernig við viljum öll hafa Ísland og íslenskt samfélag. Það er jákvætt.

Við getum breytt samfélaginu okkar sjálf og vitum betur hvaða breytingar þurfa fara í gang til þess. Án esb afskipta eða íþyngjandi reglugerða þaðan.

Ekki gefast upp og halda að esb sé lausnin á öllum sviðum. - Frelsi okkar er svo dýrmætt!

Höfundur er rithöfundur og bókaútgefandi.

Skoðun: Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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