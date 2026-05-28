Segir vanda Icelandair djúpstæðari en samningar flugmanna Birgir Olgeirsson skrifar 28. maí 2026 11:17 Skúli Mogensen segir vanda Icelandair liggja dýpra en í kjaradeilu við flugmenn og gagnrýnir flókinn flugflota, dreifðan rekstur og skort á skýrri stefnu. Hann telur félagið þurfa að einfalda reksturinn og selja einingar utan kjarnastarfsemi til að fjármagna endurnýjun flotans. Vísir/Vilhelm Skúli Mogensen, stofnandi WOW air, segir vandamál Icelandair ekki aðeins felast í núverandi samningum við flugmenn heldur í grunnrekstri félagsins, flóknum flugflota og skorti á skýrri stefnu. Hann telur að félagið þurfi að einfalda reksturinn, selja einingar utan kjarnastarfsemi og nota andvirðið til að endurnýja flugflotann. Málefni Icelandair hafa verið talsvert til umræðu undanfarnar vikur vegna kjaradeilna félagsins við flugvirkja og flugmenn. Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair hefur sagt að aflýsingar á áætlunarferðum Icelandair vegna áhafnarskorts séu tilkomnar vegna samstilltra aðgerða flugmanna. Því hafa flugmenn neitað heldur segja þessar aflýsingar alfarið á ábyrgð Icelandair sem ætli sér að treysta á að halda flugáætlun með því að kaupa frídaga af flugmönnum. Icelandair segir hins vegar ríka hefð fyrir sölu frídaga og það sé hluti af kjarasamningum flugmanna. Flugmenn hafi síðast hafnað sölu frídaga árið 2014, þegar þeir voru í kjaradeilu við Icelandair. Skúli Mogensen skrifar á Facebook að óskandi væri að vandamál félagsins væru eingöngu núverandi samningar við flugmenn en staðan sé að hans mati ekki svo einföld. Hann segir vandann bæði stærri og dýpri og vísar til afkomu Icelandair undanfarin ár. Á meðan mörg stór flugfélög hafi skilað methagnaði eftir heimsfaraldurinn hafi uppgjör Icelandair ítrekað verið undir væntingum stjórnenda og markaðarins. „Þessa þróun er erfitt að skrifa á svokallaðar f-stéttir — flugmenn, flugliða og flugvirkja — þó að sjálfsagt megi bæta ýmislegt þar líka,“ skrifar Skúli. Einfalda þurfi flugflotann Skúli segir eitt stærsta vandamál Icelandair vera samsetningu flugflotans. Félagið reki um 50 flugvélar af ólíkum gerðum, meðal annars Boeing 737 MAX, Airbus A321LR, Boeing 757, Boeing 767 og Dash 8-vélar. Skúli Mogensen fagnar fyrstu Airbus A321-þotu Wow Air á Reykjavíkurflugvelli árið 2015.Vilhelm Gunnarsson Slík fjölbreytni kalli á mismunandi þjálfun flugmanna, flugliða og vélvirkja, ólíka varahluti, meira flækjustig í skipulagi og dýrari yfirumsjón. Fyrir lítið flugfélag á alþjóðlegan mælikvarða sé slíkur rekstur að hans mati gríðarlega kostnaðarsamur. Hann segir að algjört forgangsatriði eigi að vera að einfalda flotann verulega og velja annaðhvort Boeing MAX eða Airbus sem framtíðarvél félagsins. Segir félagið þurfa að selja rekstur utan kjarnans Skúli telur einnig að Icelandair sé með of mörg járn í eldinum. Hann nefnir sérstaklega fraktflug, leigustarfsemi, ferðaskrifstofu, rekstur flugherma, fasteignir, innritunar- og handlingsstarfsemi og innanlandsflug sem dæmi um einingar sem falli utan kjarnastarfseminnar. Að hans mati ætti að selja slíkar einingar og setja fókusinn á alþjóðaflug til og frá Íslandi. Hann tekur þó fram að hann sé ekki að tala fyrir því að félagið verði „bútað niður“ til að taka verðmæti út úr rekstrinum. Þvert á móti eigi að nýta söluandvirði rekstrareininga utan kjarnastarfseminnar til að fjármagna endurnýjun flugflotans. Skúli segir mikið af öflugu og reynslumiklu fólki starfa hjá Icelandair, þar á meðal flugmenn, en félagið hafi reynt að gera of mikið á of mörgum sviðum. Það hafi bitnað á rekstrinum. Skúli Mogensen stofnaði WOW air árið 2011 og byggði félagið upp í eitt stærsta lággjaldaflugfélag Íslands með hröðum vexti á Norður-Atlantshafi. Félagið lenti síðar í rekstrarerfiðleikum og hætti starfsemi árið 2019.vísir/vilhelm Hann telur að með skýrari fókus og einfaldari rekstri sé hægt að byggja upp arðbært félag til framtíðar, þótt slíkar breytingar yrðu sársaukafullar til skamms tíma. „Nauðsynlegt er að taka eitt skref aftur á bak áður en hægt er að taka tvö skref áfram,“ skrifar Skúli. Hann segist skrifa færsluna vegna verulegra áhyggja af stöðu Icelandair og þeim áhrifum sem áframhaldandi veik staða félagsins gæti haft á ferðaþjónustu á Íslandi og lífsgæði landsmanna almennt. Icelandair Kjaramál Mest lesið Verðbólga hjaðnar minna en vonir stóðu til Viðskipti innlent Verslunin Air lokar í Kringlunni Viðskipti innlent Ekkert plan: Mun gervigreindin borga tekjuskatt? Atvinnulíf Rafsendibílar orðnir raunhæfur kostur fyrir íslensk fyrirtæki Samstarf Fljúga til Færeyja árið um kring Viðskipti innlent Skipulagsbreytingar hjá Símanum Viðskipti innlent Fundi frestað til morguns Viðskipti innlent Advania lýkur kaupum á Evolv Viðskipti innlent Gervigreindin að afhjúpa stjórnendur og klóna Atvinnulíf Beina því til Storytel að gæta varúðar í markaðssetningu Viðskipti innlent Fleiri fréttir Fljúga til Færeyja árið um kring Verðbólga hjaðnar minna en vonir stóðu til Verslunin Air lokar í Kringlunni Fundi frestað til morguns Beina því til Storytel að gæta varúðar í markaðssetningu Skipulagsbreytingar hjá Símanum Advania lýkur kaupum á Evolv Stjórn Icelandair með fullt traust til Boga Hyggja á hóteluppbyggingu á milli Hveragerðis og Selfoss Vilja að frítekjumörk örorkulífeyris verði endurskoðuð Klíník og klíník í eina sæng Lokar Sjoppunni eftir sextán ára rekstur Tuttugu stærstu eiga 400 milljarða í öðrum félögum Reynir á þolmörk flugmanna og svigrúm Icelandair Voni að allir fái starfið aftur Fótboltastjörnur mokgræða á nikótínpúðum Fljúga daglega til Washington D.C. í sumar Kvarta til Persónuverndar vegna nýrrar gjaldtöku Sektir rafrettukóngs og eiganda söluturns lækkaðar verulega Verkfalli hafnaverkafólks í Sundahöfn aflýst Loka í Kringlunni Skatturinn birtir álagningu í dag Samningsstaða kaupenda hefur styrkst jafnt og þétt Gefa grænt ljós á kaup Nova á Ofar Málmhlutur í maís Tryggja gegn frjósemisvanda fyrst félaga Jón Þór nýr yfirlögfræðingur Landsbankans Enn ríður Indó á vaðið „Við erum komin með hæstu laun í Evrópu“ „Þyngir enn frekar rekstur fyrirtækja og stöðu heimila“ Sjá meira