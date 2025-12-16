Nokkur orð um Fjarðarheiðargöng

Innviðaráðherra fór mikinn í Sprengisandi um liðna helgi og stærði sig af því hverrsu mikið og gott samráð hann hafi átt við austfirðinga um gangnamál. Þegar skoðaðar eru bókanir stjórnar SSA ásamt bókunum sveitarstjórnum Múlaþings og Fjarðarbyggðar er ekki að sjá að hann hafi tekið mikið mark á því samráði. Hugsanlega valdi hann líka að tala aðeins við þá sem gætu skotið stoðum undir ákvörðun hanns um að slá Fjarðarheiðargöng af. Umhverfis og Framkvæmdarráð Múlaþings, sem fer með skipulagsmál sveitarfélagsins, kannast allavega ekki við neitt erindi frá umræddum ráðherra varðandi gangnamál eða breytingar á skipulagi tengt þeim.
Ekki verður séð hvernig hann fær út að Fjarðagönng séu vænlegust fyrir austurland og Múlaþing. Þau afnema enga fjallvegi, tengja ekki saman byggðakjarna sveitarfélagsins og auðvelda íbúum Seyðisfjarðar að sækja sér þá þjónustu sem þeir þurfa sem hluti af sveitarfélaginu Múlaþingi. Þessi breyting sem hann leggur til er ekki í samræmi við gildandi aðalskipulag Fjarðabyggðar, ekki í samræmi við nýsamþykkt svæðisskipulag austurlands og ekki í samræmi við gildandi aðaskipulag Múlaþings og ekkert í hendi með það hvort áhugi eða vilji sé hjá sveitarfélögunum til að breyta umræddum skipulögum.
Höfnin á Seyðisfirði er ein af 4 gáttum inn í landið ásamt Keflavíkurflugvelli, Akureyrarflugvelli og Egilsstaðaflugvelli. Það hlýtur að vera sjálfsögð krafa að þaðan séu góðar tengingar inn á krossgötur austurlands á Egilsstöðum með flugvöll og góðar vegtengingar bæði norður í land og suður. Það er hagur ferðaþjónustunnar á svæðinu að tengingin til Evrópu sé opin allt árið ásamt því að vera liður í því að dreifa ferðamönnum jafnar um landið.
Að ráðherra sé kominn af stað með Fljótagöng áður en búið er að leggja framm hvað þá samþykkja nýja samgönguáætlu vekur upp spurningar um lögmæti og stjórnsýslu þeirrar ákvörðunnar. Ríkisendurskoðun og umboðsmaður Alþingis hljóta að spyrja sig sömu spurningar. Það vekur líka athygli að enginn stjórnarþingmaður norðausturkjördæmis hefur þorað að koma austur og ræða málið augliti til auglitis nema Ingvar Þóroddsson ásamt Þorgerði Katrínu. Ég tek ofan fyrir þeim og eiga þau hrós skilið. Aðrir stjórnarþingmenn kjördæmissins svara ekki einu sinni síma þegar sveitarstjórnarfulltrúar reyna að ná sambandi við þá.
Það er athygglisvert þegar ríkið leggur til framkvæmdir sem nánast engin eftirspurn er eftir nema ætlunin sé að komast hjá því að gera nokkuð. Þetta útspil ráðherra tryggir nefninlega nokkuð örugglega að ekki verður farið í neinar gangnaframkvæmdir á austurlandi á næstu 20 árum í það minnsta.
Höfundur er varaformaður Umhverfis og Framkvæmdaráðs Múlaþings.
Þórhallur Borgarsson skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Sigfús Karlsson skrifar
Birkir Ingibjartsson skrifar
Snæbjörn R. Rafnsson skrifar
Guðröður Atli Jónsson skrifar
Eyjólfur Þorkelsson skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Marko Medic skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,Steinunn Bragadóttir skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Jón Frímann Jónsson skrifar
Dagbjört Hákonardóttir skrifar
Hlynur Már V. skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Nói Pétur Á Guðnason skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Stefán Eiríksson,Björn Þór Hermannsson skrifar
Ragnheiður Kristín Finnbogadóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Helen Ólafsdóttir skrifar
Ólafur Eysteinn Sigurjónsson skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Rögnvaldur Hreiðarsson skrifar
Harpa Kristbergsdóttir skrifar