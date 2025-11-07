Skoðun

Ís­land á kross­götum: Gervi­greindar­ver í stað ál­vera!

Eggert Sigurbergsson skrifar

Ísland stendur frammi fyrir sögulegu tækifæri til að umbreyta orkuhagkerfinu. Hinn orkufreki geiri málmframleiðslu, einkum álverin, gæti verið á leiðinni út þegar alþjóðlegir risar leita að öruggum og hreinum stað fyrir gervigreindarver (AI Data Centers). Þessi umbreyting hefur möguleika á að margfalda verðmætasköpun landsins, en hún byggir á því skilyrði að Ísland geti varðveitt lagalegt forræði yfir regluverki gagna.

Samkeppnisforskot

Tækifæri Íslands til að verða alþjóðleg miðstöð fyrir gervigreind hvílir á þremur meginstoðum sem sameiginlega skapa óviðjafnanlegt forskot:

1. Hrein orka

Ísland býr yfir auðlindum í formi endurnýjanlegrar orku (vatnsafl, jarðhiti, vinds og sjávarfalla) sem er bæði stöðug og hrein. Þetta er meginforsendan. Stórir aðilar sem knýja gervigreindarlíkön leita að stöðum þar sem þeir geta uppfyllt eigin markmið um kolefnishlutleysi, og íslenska orkukerfið er fullkomlega sniðið að þeirri þörf. Innviðir álveranna, sem eru þegar tengdir meginflutningskerfinu, bjóða upp á fljótvirka aðlögun að grevigreindarverum.

2. Nýting kælingar og glatvarma

Gervigreindarver þurfa gríðarlega kælingu. Kaldara loftslag Íslands veitir náttúrulegt forskot sem dregur verulega úr rekstrarkostnaði samanborið við heitari svæði. Enn mikilvægara er að hitinn sem losnar (glatvarminn) er stórt vandamál í gagnaverum. Á Íslandi opnast tækifæri til að nýta þennan hita í fjarvarmaveitur, gróðurhús og fiskeldi á landi, sem eykur hagkvæmni og sjálfbærni veranna enn frekar og skapar aukna verðmætasköpun í kringum verin.

3. Lagalegt forræði og eignaréttur gagna

Þótt orkan og kælingin séu til staðar, þá er lagalegt umhverfi lykillinn að því að laða að kjarnafjárfestinguna – þ.e. hýsingu á viðkvæmustu og verðmætustu gervigreindarlíkönum heims.

Alþjóðlegir fjárfestar líta á gögn sín og gervigreindarlíkön sem verðmætustu eign sína. Þeir krefjast þess að eignarhald og ráðstöfunarréttur þeirra á þessum eignum sé ótvíræður og fullkomlega varinn gegn ríkisafskiptum.

Hættan af innfluttu regluverki ESB

Hættan sem vofir yfir þessu gullna tækifæri er innleiðing á regluverki Evrópusambandsins (ESB), sérstaklega EU AI Act og Data Act, í gegnum EES-samninginn.

Þessar reglur ESB, þótt vel meintar séu, eru hannaðar til að tryggja stafrænt fullveldi Evrópu og draga úr yfirráðum bandarískra og asískra tæknirisa. Þær gera það með því að:

Handleggja gögn: Áskilja ríkjum eða sambandinu rétt til að krefjast aðgangs að gögnum fyrirtækja í vissum tilvikum (Data Act), sem fjárfestar líta á sem bein afskipti af eignarrétti og viðskiptaleyndarmálum.

Auka samræmiskostnað: Setja mjög strangar kröfur um gæði og rekjanleika gagna sem notuð eru til að þjálfa líkön (AI Act), sem eykur rekstrarkostnað verulega.

Draga úr „læsingum“: Krefjast þess að auðvelt sé að flytja gögn og skipta um þjónustuaðila, sem skerðir viðskiptamódel stórfyrirtækja.

Ef Ísland neyðist til að innleiða þessi ákvæði án sértækra undanþágna eða aðlögunar sem verndar eignarétt fjárfesta, mun það glata því samkeppnisforskoti sem liggur í því að vera "örugg höfn" utan hins flókna regluverks ESB.

Hvað er framundan: Tvíþætt úrlausn

Ísland hefur tækifæri til að laða að margfalda verðmætasköpun á við álver með gervigreind, en það krefst stefnumótunar sem leggur jafna áherslu á tækni og lagalegt forræði.

Hagkvæmni: Virkja glatvarma og núverandi innviði álveranna til að bjóða upp á skilvirkustu og vistvænustu gervigreindarhýsingu í heimi.

Lagalegt Öryggi: Móta sérstakt íslenskt regluverk sem er fyrirtækjahliðhollt og tryggir eignarrétt á gögnum og gervigreindarlíkönum án fyrirvara um íhlutun yfirvalda.

Verði Ísland meðlimur í ESB, eða samþykki innleiðingu á AI Act og Data Act með óbreyttu sniði, þá eru miklar líkur á að landið verði af gríðarlegum tekjum þar sem stóru aðilarnir velja frekar lönd sem veita þeim fullkomið forræði yfir dýrmætustu eignum sínum – gögnunum. Það væri dýrmætt tækifæri sem mundi glatast og hafa áhrif á velmegun á Íslandi út þessa öld.

Höfundur lærði viðskipta- og sjávarútvegsfræði við Háskólann á Akureyri.

