Kína tryggir sér orku yfirburði með kolum og kjarnorku – Ísland þarf að snúa sér að ferðaþjónustu og endurheimta stjórn á eigin orkumálum.
Í meira en hálfa öld hefur íslensk stóriðja verið burðarás efnahagslífsins.Álverin, kísilverin og málmframleiðslan byggðu á einni einfaldri forsendu: ódýr og hrein orka.Sú forsenda er að bresta. Raforkuverð hækkar, nýjar fjárfestingar dragast saman, og alþjóðleg samkeppni — einkum frá Kína — hefur gjörbreytt leiknum.Spurningin er ekki lengur hvort, heldur hvenær íslensk stóriðja hverfur sem drifkraftur hagkerfisins.
⚡
Kína: orkuver heimsins
Kína framleiðir nú meira en þriðjung allrar raforku heimsins og nýtir orkublöndu sem engin önnur þjóð getur keppt við.
Þessi samsetning — kol, kjarnorka og endurnýjanleg orka— tryggir Kína stöðugt, ódýrt og fyrirsjáanlegt rafmagn, sem veitir iðnaðinum yfirburði sem Ísland getur ekki keppt við.
🏭
Stóriðja á Íslandi í vanda
Á sama tíma stendur íslensk stóriðja á brauðfótum.
Við þetta bætist landfræðileg staða Íslands.Allt hráefni þarf að flytjast um langa leið til landsins, og útflutningur fullunninnar vöru krefst jafn langra siglinga aftur til markaða í Evrópu, Ameríku og Asíu.Þetta eykur kostnað, minnkar arðsemi og stækkar kolefnisfótspor íslenskrar framleiðslu.Við erum einfaldlega of langt frá mörkuðum til að keppa í verði.
🌍
Tvískinnungur og ósamkeppnishæfni
Þrátt fyrir að íslenskt ál og kísill séu framleidd með endurnýjanlegri orku fær landið enga raunverulega umbun fyrir það.Evrópusambandið hyggst leggja á kolefnisjöfnunartolla sem gætu jafnvel gert íslenskt ál dýrara en kínverskt ál framleitt með kolum.Ísland hefur hvorki stærðarhagkvæmni né markaðsaðgang til að verja þessa atvinnugrein.
⏳
Stóriðjutímabilið að ljúka
Íslensk stóriðja hefur líklega fimm til tíu ár eftir í núverandi mynd.Þegar orkuverð hækkar, orkupakkar ESB þrengja að sjálfsákvörðunarrétti þjóðarinnar og flutningskostnaður vex, verður íslensk stóriðja einfaldlega óhagkvæm.Það sem áður var styrkleiki — ódýr og hrein orka — er nú orðið veikleiki vegna orkustefnu sem þjónar ekki lengur íslenskum hagsmunum.
🧭
Tími til að snúa við blaðinu
Við verðum að gera það sem við gerðum eftir hrunið: endurhugsa forsendurnar.Í stað þess að elta orkustefnu ESB, sem hentar stórum meginlandsríkjum með kol og gas, eigum við að endurheimta stjórn á eigin orkumálum.
Alþingi verður að ógilda alla orkupakka og endurskilgreina orku sem það sem hún í raun er — grunnþörf þjóðarinnar.Rafmagn á Íslandi á að vera ódýrt fyrir heimilin og íslensk fyrirtæki. Það er okkar sérstaða og samkeppnisforskot.
Orka er ekki aðeins vara; hún er innviður. Hún er forsendan fyrir búsetu, atvinnu og efnahagslegu sjálfstæði Íslands.
🏞️
Ný framtíð: skipulögð ferðaþjónusta og sjálfbær orka
Þegar stóriðjan dregst saman verðum við að byggja nýjan grunn undir hagkerfið.Ferðaþjónustan er þegar stærsta útflutningsgrein landsins og á að verða næsti hornsteinn — en hún þarf að vera skipulögð, menntuð og sjálfbær.
Það krefst 5 og 10 ára áætlana, samhæfingar við orku- og samgöngustefnu, og stefnu þar sem orka þjónar þjóðinni fyrst — ekki erlendum markaði.Ferðaþjónustan getur orðið það sem stóriðjan var á sínum tíma — burðarás efnahagslífsins, ef hún er skipulögð rétt.
⚠️
Niðurstaða
Tími stóriðjunnar á Íslandi er að renna út.En það er ekki endalok heldur tækifæri til að endurheimta stjórn á orkuauðlindum okkar og móta nýja framtíð.Ef Alþingi hefur kjark til að ógilda orkupakkana og skilgreina rafmagn sem þjóðareign sem á að nýtast heimilum og íslenskum fyrirtækjum, þá getur Ísland aftur orðið það sem það átti alltaf að vera:sjálfbært, sjálfstætt og samkeppnishæft orkusamfélag.
Höfundur er viðskipta- og hagfræðingur.
