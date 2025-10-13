Félagsráðgjafar gegna lykilhlutverki í stuðningi við einstaklinga og fjölskyldur sem glíma við geðrænar áskoranir. Þeir eru oft fyrsti snertipunktur fólks við hjálparkerfi samfélagsins og brúa bilið á milli einstaklinga, fjölskyldna og þjónustu. Félagsráðgjafar vinna út frá áfallamiðaðri nálgun og byggir starf þeirra á heildrænu sjónarhorni þar sem tekið er tillit til félagslegra, efnahagslegra og umhverfislegra þátta sem hafa áhrif á andlega heilsu.
Stuðningur og þverfagleg samvinna
Félagsráðgjafar vinna að því að efla fólk til að takast á við erfiðleika í lífinu. Þeir veita ráðgjöf og hagnýtan stuðning við einstaklinga sem glíma við geðrænar áskoranir, hvort sem um er að ræða þunglyndi, kvíða, streituraskanir eða alvarlegar geðraskanir. Mikilvægur hluti starfsins felst í að hjálpa fólki að tengjast viðeigandi þjónustu og úrræðum í samfélaginu. Félagsráðgjafar starfa innan heilbrigðiskerfisins í þverfaglegum teymum með læknum, sálfræðingum og öðrum fagstéttum. Þeir sjá um að meta félagslegar aðstæður sjúklinga, aðstoða við útskriftaráætlanir og tryggja samfellu í þjónustu.
Forvarnir og fræðsla
Félagsráðgjafar stuðla að aukinni þekkingu á geðheilbrigði, vinna gegn fordómum og styrkja samfélagsleg stuðningsnet með fræðslu, hópastarfi og upplýsingamiðlun. Með þekkingu sinni á félagslegum kerfum og mannlegum samskiptum hjálpa þeir fólki að finna styrk sinn og bæta lífsgæði sín.
Aðgengi og valfrelsi
Félagsráðgjafar starfa bæði í opinbera kerfinu og í einkarekstri. Til að tryggja jafnt aðgengi að samtalsmeðferð félagsráðgjafa þarf greiðsluþátttaka Sjúkratrygginga að taka til þjónustunnar. Félagsráðgjafafélag Íslands hefur ítrekað kallað eftir því að breytingar frá árinu 2020, á grein 21. a. í lögum nr. 152/2008 um sjúkratryggingar, verði útfæðar og fjármagnaðar í þeim tilgangi að auka aðgengi fólks að félagsráðgjöf.
Alþjóða geðheilbrigðisdagurinn
10. október ár hvert er tileinkaður vitundarvakningu um geðheilbrigði. Markmiðið er að auka fræðslu, sporna gegn fordómum og minna á að enn er þörf á öflugum stuðningi og samstilltu átaki til að bæta geðheilbrigði í samfélaginu. Félagsráðgjafar eru ómissandi hlekkur í geðheilbrigðisþjónustu. Með fagþekkingu, teymisvinnu og heildrænni nálgun styðja þeir fólk til aukins styrks, betri lífgæða og samfélagslegrar þátttöku.
Höfundur er formaður Félagsráðgjafafélags Íslands.
Steinunn Bergmann skrifar
Skúli Helgason skrifar
Þröstur Þorsteinsson skrifar
Rakel Hinriksdóttir skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Hermann Austmar skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Andri Reyr Haraldsson,Óskar Hafnfjörð Gunnarsson skrifar
Hjördís Eva Þórðardóttir skrifar
Einar Freyr Elínarson skrifar
Sölvi Breiðfjörð skrifar
Ásdís Bergþórsdóttir skrifar
Jóhann Karl Ásgeirsson Gígja skrifar
Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar
Marín Rós Eyjólfsdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Erna Mist skrifar
Salvör Nordal skrifar
Auður Gestsdóttir skrifar
Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar
Friðjón R. Friðjónsson skrifar
Pétur Jónsson skrifar
Hópur næringarfræðinga skrifar
Haraldur Þór Jónsson skrifar
Sigurjón Njarðarson skrifar
Gauti Kristmannsson,Lilja S. Jónsdóttir skrifar
Valtýr Sigurðsson skrifar