„Hann er til í allar heimsins hugmyndir með mér“

„Við misstum fóstur í árdaga sambandsins sem reyndist okkur erfitt en fengum svo fljótlega jákvætt strik á prikið góða,“ segir Katla en hún rekur verslunina Systur og makar sem staðsett er í Síðumúla. Hún vekur sömuleiðis stormandi lukku innan samfélagsmiðla.

Haukur og Katla misstu fóstur í árdaga sambandsins sem þau segja að hafi styrkt sig í sambandinu. Fljótlega kom jákvætt strik á prikið og sonurinn Úlfur Hreiðar gerði boð á undan sér. aðsend

„Við keyptum okkur hæð og ris sem við tókum gjörsamlega í gegn í ágúst 2020 og fluttum þangað inn í janúar 2021. Í millitíðinni kom svo frumburður minn, Úlfur Hreiðar, í heiminn en hann fæddist í október 2020.

Söfnuðu til styrktar Gley mér ei

Samhliða öllu saman héldum við Miðsumarsvöku í garðinum okkar þann 17. júní 2020. Þar söfnuðum við 3,3 milljónum til styrktar Gley mér ei, styrktarfélag til stuðnings foreldra sem misst hafa börn á meðgöngu og í eða eftir fæðingu.“

Parið safnaði rúmum þremur milljónum til styrktar Gley mér ei, styrktarfélagi foreldra sem glímt hafa við sorg í tengslum við barnamissi. aðsend

Ári síðar eða þann 16. júlí 2021 skrifaði parið svo undir hjúskaparsáttmála hjá sýslumanni en sonurinn Össur Ingi kom svo í heiminn í apríl 2022. Hjónin stefna nú að miklum fögnuði með sínum nánustu vinum og fjölskyldu með heljarinnar brúðkaupshátíð við Hvaleyrarvatn síðar í sumar. Katla og Haukur eru nýjustu viðmælendurnir í viðtalsliðnum Ást er.

Þau Katla og Haukur stefna á heljarinnar brúðkaupsveislu við Hvaleyrarvatn síðar í sumar. aðsend

„Við rekum nokkur fyrirtæki og þar á meðal verslunina Systur og makar, fatamerkið Volcano Design, leigjum út sumarbústað og veislusal og Haukur starfar einnig sem verktaki. Ég er mikill brasari og elska að hafa nóg að gera,“ segir Katla og bætir við að líkurnar á að hitta einhvern jafn bilaðan og sig séu ansi litlar.

Fyrsti kossinn: Hann kom heldur betur á óvart og var mjög heitur.

Uppáhalds rómantíska kvikmyndin mín er: The Lunchbox (2014)

Uppáhalds break up ballaðan mín er: I´m still standing með Elton John. Ég mæli með því að dansa sig í gegnum svona. Það er eina vitið og get back up, þetta var greinilega ekki meant to be.

Lagið okkar: At Last: Etta James

Mér finnst rómantískt stefnumót vera: Við að pæla í einhverju brasi og umræðurnar fara á flug. Stefnumót eru alltof sjaldgæf á mínu heimili með tvo litla gorma. En þessi móment eru sömuleiðis óeðlilega algeng og ég held að þau haldi okkur á tánum. Við erum alltaf með ótal járn í eldinum á sama tíma og erum að undirbúa önnur ótal járn í viðbót.

Maturinn: Geggjaður morgunverðar brunch og sunnudegi með gormunum okkar og mögulega með hóp af vinum eða fjölskyldu. Okkur finnst mjög gaman að fá okkar fólk í svoleiðis boð og reynum að vera frekar dugleg við það.

Fyrsta gjöfin sem ég gaf kærastanum mínum: Ég gaf honum soldið grand fatapakka. Hann var og er mjög óduglegur við að eyða í sig sjálfan svo þetta hitti í mark.

Fyrsta gjöfin sem Katla gaf Hauki var heljarinnar fatapakki en hann er að hennar sögn lélegur að endurnýja slíkt. aðsend

Fyrsta gjöfin sem kærastinn minn gaf mér: Blóm, brenni og heilagt kakó sem ég fékk sent í búðina mína fyrir fyrsta deitið okkar. Ég var kvefuð og mjög hás og þetta sló í mark. Nema hann fattaði ekki að á þessum tíma seldi ég einnig heilagt kakó í búðinni minni en þetta var krúttlegt og mjög eftirminnilegt.

Kærastinn minn er: Einstaklega þolinmóður, jákvæður, á erfitt með að slaka á. Hann er líka til í allar heimsins hugmyndir með mér.

Rómantískasti staður á landinu: Umhverfi Hvaleyrarvatns, þar sem við erum að halda brúðkaupsveislu í sumar.

Ást er: Að brasa saman!