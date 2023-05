Icelandair rozpoczyna sezonowe loty do Detroit

W czwartek linie lotnicze Icelandair, rozpoczęły latać na nowej trasie z Islandii do miasta Detroit w USA. Zgodnie z planem, samoloty linii będą latać do tej destynacji, 4 razy w tygodniu.

Obecnie linie Icelandair oferują loty do trzynastu miast w Stanach Zjednoczonych. Nowa trasa do Detroit ma na celu zaspokojenie utrzymującego się popytu na wyjazdy na Islandię, ponieważ Amerykanie stanowią największą grupę turystów, którzy przyjeżdżają do kraju.

„Detroit jest interesującym dodatkiem do siatki połączeń Icelandair w Ameryce Północnej i jest wspaniałym punktem kulturowym. Ma ono bardzo dobre połączenia z innymi miastami w Stanach Zjednoczonych, co zapewni również dobre połączenia ze Stanów Zjednoczonych do innych miejsc w Europie, do których latamy. Te nowe loty otworzą drzwi dla podróżnych przylatujących i wylatujących, dzięki czemu Detroit stanie się istotną bramą w naszej siatce, pobudzając turystykę i handel” powiedział dyrektor generalny Icelandair, Bogi Nils Bogason.