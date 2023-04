Bycie położną "to styl życia"

„To styl życia i sztuka” mówi zadowolona ze swojej pracy około trzydziestoletnia położna, która przyznaje, że ma wymarzoną pracę.

Każdego roku, około 70% wszystkich porodów w kraju, odbywa się na oddziale położniczym Landsspítalinn.

W poniedziałek wieczorem, 10 kwietnia na antenie Stöð 2, w programie „Mig langar að vita“ pokazano pracę islandzkich położnych. Cały program można nadal obejrzeć na antenie Stöð 2+. Koordynatorem programu jest Magnús Hlynur Hreiðarsson.

Zawsze fascynowało mnie słowo „położna” i praca jaką wykonują położne jest niesamowita. Witają nowe życie, jest w tym coś cudownego, mówi twórca programu.

W odcinku przedstawiono pracę położnych.

Historia zaczyna się od oddziału położniczego w Landsspítalinn, który jest zdecydowanie największym oddziałem położniczym w kraju, gdzie co roku rodzi się około 70% wszystkich dzieci w kraju. Na oddziale jest dziewięć sal porodowych.

Główną położną na oddziale położniczym Landsspítalinn jest Birna Gerður Jónsdóttir.

„Myślę, że pracuje tu w sumie 90 osób, w tym położne, ratownicy medyczni, jak i wyspecjalizowani pracownicy, więc to trochę duży dział i dużo się dzieje, ale jest też dużo zabawy. Jedyne, czego mi brakuje to to, że nie przyjmuję dzieci, kiedy pełnię te obowiązki. To trochę trudne” mówi Birna Gerður.

Sunna María Helgadóttir, położna z Landsspítalinn, przyznaje, że wykonuje swoją wymarzoną pracę Magnús Hlynur Hreiðarsson

Sunna María, 31-letnia położna, mówi, że ma wymarzoną pracę. Mówi, że jej praca to styl życia i sztuka.

„Naprawdę lubię pracować z ludźmi i interesuję się sprawami kobiet. Nie musisz być specjalistą ani ekspertem w niczym, ale mieć pojęcie o wielu rzeczach i to mi odpowiada” mówi Sunna María.

Według niej pracę tą jest bardzo trudno opisać. „To taki emocjonalny rollercoaster. Za każdym razem masz do czynienia z innymi, nowymi ludźmi i nowymi sytuacjami. Myślę, że trzeba być bardzo wrażliwym i uważnym na charakter innych i atmosferę. Nie możesz też przesadzać, ale trzeba być silnym w odpowiednich momentach” mówi Sunna María.