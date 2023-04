Linie lotnicze Niceair zawiesiły swoją działalność

Wszystkie loty linii Niceair zostały odwołane, a linie zawiesiły swoją działalność. W komunikacie prasowym firmy czytamy, że decyzja ta została podjęta, ponieważ zagraniczny operator linii lotniczych firmy, HiFly, stracił jeden z samolotów firmy. Ta sytuacja uniemożliwia liniom Niceair wywiązywanie się ze swoich zobowiązań wobec pasażerów.

Pomimo dobrych wyników z ubiegłego roku, dobrego stanu rezerwacji i perspektyw na przyszłość, zaistniała sytuacja, która uniemożliwiła Niceair realizację usług. W związku z tym zawieszono działalność i podjęto działania restrukturyzacyjne.

Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, prezes Niceair, przyznał, że jest to bardzo smutna wiadomość.

„Od czerwca zeszłego roku mieliśmy regularne loty między północą kraju, Kopenhagą i Teneryfą, z 71 procentami obłożenia miejsc. Pokazaliśmy, że ta usługa jest bardzo potrzebna, a krajowy rynek okazał się większy i silniejszy niż oczekiwano. W tym okresie pogoda rzadko miała wpływ na loty. Lot przez lotnisko Akureyri nie stanowił problemu nawet w środku zimy, a lądowanie i startowanie odbywało się w czasie trwania wielokolorowych ostrzeżeń pogodowych. To smutna wiadomość dla wszystkich. Przede wszystkim, jest nam przykro ze względu na naszych klientów” powiedział Þorvaldur.

Pod koniec ubiegłego miesiąca samolot, który firma dzierżawiła, został zatrzymany po przylocie do Kopenhagi z powodu sporów między właścicielem samolotu a osobami, które wydzierżawiły samolot firmie.

Linie Niceair zostały założone na początku ubiegłego roku i odbyły swój dziewiczy lot z Akureyri do Kopenhagi w czerwcu ubiegłego roku. Port macierzysty firmy znajduje się w Akureyri, a loty odbywały się do Kopenhagi, Londynu, na Teneryfę i do Alicante.

W ogłoszeniu firmy klienci są proszeni o wysyłanie wiadomości na adres e-mail niceair@niceair.is. Więcej informacji na temat sytuacji firmy, można uzyskać na stronie internetowej firmy.