36 zimowych destynacji linii Icelandair

W okresie zimowym 2023-2024, islandzkie linie lotnicze Icelandair będą oferowały swoim pasażerom loty do 36 miejsc. Po raz pierwszy w okresie zimowym oferowane będą dzienne loty do Nowego Jorku i Bostonu. Oczekiwany wzrost dostępności miejsc w tym okresie wynosi od 20 do 25 proc.

Informacje te podano w komunikacie z Icelandair, w którym ogłoszono zimowy rozkład lotów. Do planu całorocznych destynacji dodano: Rzym, Barcelonę, Raleigh Durham, Vancouver i Baltimore.

Zwiększono również częstotliwość lotów do siedmiu istniejących już destynacji: Monachium, na Teneryfę, Minneapolis, Chicago, do Pragi, Bostonu i Nowego Jorku.

„Nasz zimowy rozkład lotów nigdy wcześniej nie był tak rozbudowany i jest to bardzo dobra wiadomość, a także świadczy o dużym popycie i ambitnym rozwoju sieci tras firmy. Od lat Icelandair koncentruje się na wzmacnianiu połączeń z Islandią w okresie zimowym, ponieważ jest to kwestia bardzo ważna dla islandzkiej turystyki i gospodarki, a także umożliwia nam lepsze wykorzystanie naszej infrastruktury i floty” powiedział Tómas Ingason, Dyrektor Tras i Sprzedaży.