Zatwierdzono propozycję nowej umowy

Propozycja płacowa przedstawiona w ubiegłym tygodniu przez mediatora państwowego związkom Efling i Islandzkiej Konfederacji Pracodawców (SA) została zatwierdzona w głosowaniu. Propozycję zatwierdziło 98,5 procent członków SA i 85 procent członków związków Efling, którzy wzięli udział w głosowaniu. Frekwencja dla członków SA wyniosła 81 procent, podczas gdy wśród członków związków Efling była na poziomie 23 procent.

Propozycja została złożona w środę, 1 marca, po spotkaniu stron z mediatorem państwowym. Następnie strony zgodziły się odłożyć wszystkie strajki i przerwy w pracy, które były wcześniej planowane.

Ástráður Haraldsson, mediator państwowy w sporze, powiedział w rozmowie z agencją prasową, że obecnie nie ma czasu na wywiad, bo musi zająć się rozwiązaniem innych spraw.

Halldór Benjamín Þorbergsson, przewodniczący SA, mówi, że wyniki głosowania oglądał z przyjemnością, i że były one przewidziane.

Umowa wprowadza te same podwyżki płac, jak w umowie innych związków zawodowych i jest ważna do 31 stycznia 2024 roku. Wzrost płac zgodnie z nową umową będzie od 35 000 do 52 000 koron, a średni wzrost wyniesie 42 000 koron. Średni wzrost płac wyniesie około 11 procent.

Dodatkowo wraz z nową umową o 5 procent wzrosną także bonusy, chyba, że jest to przewidziane inaczej, premie w firmach przetwórstwa rybnego wzrosną o 8 procent, grudniowy dodatek wyniesie 103 000 koron. Płace tych, których wynagrodzenia nie są zgodne ze stawkami zbiorowych umów, wzrosną o 33 000 koron. Wszystkie podwyżki obowiązują z datą wsteczną od 1 listopada 2022 roku.

W propozycji utworzono nowy tytuł dla personelu hoteli: ogólny pracownik hotelowy, oraz zmieniono ich kategorię płacową. Wynagrodzenie pracowników ogólnych w hotelach podczas trzymiesięcznego okresu próbnego będzie odpowiadać kategorii płacowej 5, a po upływie trzymiesięcznego okresu próbnego wzrośnie do kategorii płacowej 6. Osiągnięto także lepsze warunki płacowe dla pracowników spółek naftowych i Samskip. Kierowcy będą otrzymywali dodatek za przewożenie materiałów niebezpiecznych.