Skagafjörður ma obecnie jedno z najlepszych połączeń 5G w kraju

Vodafone pracuje nad rozwojem systemu 5G na Islandii, a teraz zakończył instalację dwóch nadajników 5G w Skagafjörður. Nadajniki znajdują się w Hegranes i Sauðárkrókur.

„Nasi pracownicy od kilku tygodni pracują przy instalacji nadajników 5G w okolicy. W ostatnich latach Vodafone pracował również nad wzmocnieniem sygnału 4G w regionie, między innymi poprzez instalację nowych oraz aktualizację istniejących nadajników. Dlatego siła sygnału w Skagafjörður została znacznie ulepszona zarówno dla mieszkańców tego obszaru, jak i dla turystów.”

„Jesienią planujemy zakończyć wdrożenie tzw. VoWIFI, co oznacza, że ​​użytkownicy będą mogli wykonywać i odbierać tradycyjne połączenia telefoniczne korzystając z WiFi. Ta technologia może być przydatna w gospodarstwach rolnych i domkach letniskowych, w których istnieje połączenie światłowodowe, ale nie ma dobrego sygnału komórkowego w pomieszczeniach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej znacznie ulepszonej usługi w Skagafjörður i zachęcamy mieszkańców do kontaktu z nami, jeśli potrzebują porady, jaki rodzaj połączenia domowego jest najlepszy w ich lokalizacji” – mówi w ogłoszeniu, Bjarni Freyr Guðmundsson, kierownik operacyjny Vodafone na północy kraju.

Sigfús Ingi Sigfússon, burmistrz Skagafjörður, jest bardzo zadowolony z tego rozwoju.

„Cieszę się, że Vodafone zainstalował nadajniki 5G w Skagafjörður i jednocześnie wzmocnił połączenie 4G. Bardzo ważne jest, aby mieszkańcy Skagafjörður oraz liczni turyści i inni goście odwiedzający ten region mogli mieć bezpieczne i dobre połączenie. To również bardzo dobrze, że Vodafone szuka rozwiązań, które zapewnią lepszy odbiór tradycyjnych rozmów przez WiFi, tak aby można było wykorzystać łącza światłowodowe do wzmocnienia sygnału telefonii komórkowej w pomieszczeniach tam, gdzie jest to potrzebne.”